Könnyű győzelemnek indult, de végül megizzasztották Dárdaiékat a három pontért

2-1-re nyert a Hertha BSC a Schalke 04 ellen a Bundesliga 2. 9. fordulójában.

Dárdai Pál vezetőedző a mérkőzés előtt elmondta, hogy a szezon előtti számításokhoz képest csak egy ponttal maradnak el a tervezettől, így amennyiben legalabb egy pontot szereznek a Schalke elleni bajnokin, pozitívnak fogja értékelni az első 9 fordulót.

A magyar szakember pedig jól készítette fel csapatát az idegenbeli mérkőzésre. A Schalke a kieső zónából kezdte meg a találkozót, viszont sokat nem tettek ahhoz az első félidőben, hogy ebből a pozícióból elmozduljanak. A játékrészt uralta a Hertha, a pályán lévő Dárdai Mártonnak is volt egy nagyobb lövése, amely elkerülte a kaput. A gól az első félidő végén jött, Prevljak ért bele ujjheggyel egy jobb oldali beadást követően a labdába.

A fordulás nem hozott fordulatot a meccs képébe, jött is a várva várt második Hertha gól. Reese a büntetővonalon Matricianit kicselezve, a tizenhatoson belülre ért és a rövid sarokba lőtt. 60 percig a Schalke szinte pályán sem volt, csak a kétgólos hátrányban pörögtek fel. A szépítő gól azonban már későn jött, a 80. percben egy kontra után vágta be a játékszert Kabadayi a kapu jobb oldalába. A mérkőzés végén a hazaiak még emberhátrányba is kerültek, így eldőlt, hogy a Hertha viszi haza a három pontot.