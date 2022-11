Könnyen lehet, hogy itt a vég Neymar számára

Nem nézett ki jól a brazil sztár lába a mérkőzés után.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Richarlison duplájával 2–0-s győzelmet aratott Brazília Szerbia ellen a katari labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulójában.

A 2014-es világbajnokságon is horror sérülést szenvedő Neymart úgy látszik most sem fogják kímálni, hiszen ezúttal Nikola Milenkoviccsal találkozott úgy, hogy a földön maradt. A mérkőzést követően több fotó is napvilágot látott az esetről, amelyből egy komolyabb sérülésre lehet következtetni.

Az esetet követően a brazilok szövetségi kapitánya, Tite azonnal cserélt, és Antonyt küldte a 30 esztendős támadó helyére, aki a lecserélését követően teljesen összetörten ült a kispadon, ahol további ápolást kapott.

A legfrissebb információk szerint Neymar bokája kificamodott, de a pontos orvosi diagnózisra 24 órát várni kell.

VILÁGBAJNOKSÁG

KATAR, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

Brazília–Szerbia 2–0 (Richarlison 62., 73.)

