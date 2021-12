Könnyek között jelentette be visszavonulását Sergio Agüero

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Az Atlético Madrid és a Manchester City korábbi támadója és a Barcelona jelenlegi labdarúgója október végén az Alavés elleni bajnokin lett rosszul, mellkasi fájdalmak miatt le kellett cserélni. Azóta több vizsgálaton is átesett az argentin klasszis, aki az orvosi karral történt konzultációk után döntött úgy, hogy nem folytatja a profi sportot.

A játékos a bejelentés előtt egy percig meg sem tudott szólalni, az érzelmeivel küzdő Agüero azonban végül elmondta, hogy abbahagyja a játékot.

"Nagyon nehéz döntést hoztam meg az egészségem érdekében. Az orvosok mindent megtettek, amit tudtak, de végül nem maradt más megoldás. Egy héttel ezelőtt meghoztam a döntést, de nem szerettem volna elmondani senkinek, amíg volt némi remény. Öt éves korom óta imádok focizni, és sikerült elérni az álmaimat Madridban és Manchesterben, de nem csak nekik, hanem a Barcelonának is köszönök mindent" - mondta Agüero.

Agüero a Barcelona elnökének jelenlétében jelentette be a döntést, de a sajtótájékoztatón részt vett Pep Guardiola és Txiki Beguiristian is, akik a Manchester Citynél eltöltött időszakában dolgoztak együtt a 33 éves támadóval, valamint az Atlético Madrid és a Spanyol Labdarúgó Szövetség képviselői is jelen voltak. Agüero köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatta az elmúlt időszakban, az eseményen a játékos pályafutásának legszebb pillanataiból készült videoösszeállítással tisztelegtek a labdarúgó előtt.

