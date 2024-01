Könnyedén jutott tovább a Manchester United az FA Kupában

Két gólos győzelmet aratott a csapat.

Ott vannak a legjobb 32 között.

Hétfő este a Manchester United a Wigan otthonában lépett pályára az FA Kupában. Az esélyek nem voltak kérdésesek, hiszen a szebb napokat is megélő Wigan a harmadosztályban szerepel, ráadásul ott sem jól, hiszen 18. helyen áll.

Ennek ellenére remekül kezdte a mérkőzést a hazai gárda, Thelo Aasgaard került helyzetbe a harmadik percben, Andre Onana nagy bravúrral védett. Ezután átvette az irányítást a United, előbb Marcus Rashford, majd Scott McTomminay hagyott ki nagy lehetőséget. A 22. percben aztán megszerezte a vezetést Erik Ten Hag csapata, Rashford tálalt Diogo Dalot elé, aki tökéletesen tekert a kapuba. A félidő hátralévő részét is dominálta a vendég csapat, de Rasmus Hojlund, Rashford, Alejandro Garnacho majd ismét McTomminay is gól nélkül maradt.



A második félidő csendesebben zajlott, de továbbra is fölényben futballozott a United. Kobbie Mainoo még hibázott, a 74. percben viszont Bruno Fernandes tizenegyesből már nem. Ezt követően mindkét csapatnak volt még esélye a gólszerzésre, az eredmény azonban már nem változott.



A Manchester United nyert, így bejutott a legjobb 32 közé, ahol a negyedosztályú Newport vagy az ötödosztályú Easleigh jön velük szembe.