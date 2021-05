Konkrét megbeszéléseket folytat a MU a spanyol védőről

A SportItalia tévécsatorna és a TuttoMercatoWeb olasz tudósítója, Gianluigi Longari twitter bejegyzésben állítja, hogy a Manchester United erős érdeklődést tanúsít és konkrét megbeszéléseket folytat a Villarreallal a La Liga egyik legjobb védőjéről, Pau Torresről.

Manchester United: strong interest and concrete talks for #Villarreal CB Pau Torres. He has a release clause of around €65 million. #MUFC #PauTorres #transfers @tvdellosport