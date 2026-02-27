Konferencialiga: Varga Barnabásék szlovén együttessel kerültek össze

Pénteken 14 órától megtartották a Konferencialiga nyolcaddöntőinek sorsolását Nyonban. A Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén számára a szlovén Celjén a keresztül vezet az út a negyeddöntő felé.

Ha ezt az akadályt sikerrel veszik Vargáék, akkor a Samsunpor-Rayo Vallecano párharc nyertesével találkoznak a legjobb nyolc között.

A sárga-feketék harmadikként zárták a ligaszakaszt, így automatikusan bejutottak a nyolcaddöntőbe, sőt, a visszavágót hazai pályán vívhatják majd.

Azt már előzetesen is tudni lehetett, hogy az AEK vagy a 13-ként végzett Celjével, vagy a 14. helyezett AZ Alkmaarral mérkőzik majd meg.

Íme, a legjobb 16 csapat párharcai

Rijeka–Strasbourg

Fiorentina–Raków

Celje–AEK Athén

AZ Alkmaar–Sparta Praha

Samsunpor–Rayo Vallecano

Lech Poznan–Shahtar Donyeck

Sigma Olomuc–Mainz

Crystal Palace–AEK Larnaca

A sorsolás során fény derült arra is, hogy mely ágakon keresztül alakulhat alakulhat ki a döntős párosítás.

Mint ismert, a Strasbourg, a Raków, az AEK Athén, a Sparta Praha, a Rayo Vallecano, a Shahtar Donyeck, a Mainz, illetve AEK Larnaca az első nyolcban végzett az alapszakaszban. Ennek köszönhetően rögtön a nyolcaddöntőbe kerültek, ahol a rájátszásból továbbjutó együttesekből kaptak ellenfelet. Sőt, kiemeltként abban az előnyben is részesültek, hogy a visszavágót játszhatják hazai pályán.

A nyolcaddöntők odavágóit március 12-én, míg a második felvonásait 19-én játsszák.

A Konferencialiga döntőjére május 27-én kerül sor a németországi Lipcsében, a Red Bull Arénában.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.