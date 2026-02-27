Konferencialiga: Varga Barnabásék szlovén együttessel kerültek össze

Pénteken 14 órától megtartották a Konferencialiga nyolcaddöntőinek sorsolását Nyonban. A Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén számára a szlovén Celjén a keresztül vezet az út a negyeddöntő felé.
Ha ezt az akadályt sikerrel veszik Vargáék, akkor a Samsunpor-Rayo Vallecano párharc nyertesével találkoznak a legjobb nyolc között.
A sárga-feketék harmadikként zárták a ligaszakaszt, így automatikusan bejutottak a nyolcaddöntőbe, sőt, a visszavágót hazai pályán vívhatják majd.
Azt már előzetesen is tudni lehetett, hogy az AEK vagy a 13-ként végzett Celjével, vagy a 14. helyezett AZ Alkmaarral mérkőzik majd meg.
Íme, a legjobb 16 csapat párharcai
Rijeka–Strasbourg
Fiorentina–Raków
Celje–AEK Athén
AZ Alkmaar–Sparta Praha
Samsunpor–Rayo Vallecano
Lech Poznan–Shahtar Donyeck
Sigma Olomuc–Mainz
Crystal Palace–AEK Larnaca
A sorsolás során fény derült arra is, hogy mely ágakon keresztül alakulhat alakulhat ki a döntős párosítás.
Mint ismert, a Strasbourg, a Raków, az AEK Athén, a Sparta Praha, a Rayo Vallecano, a Shahtar Donyeck, a Mainz, illetve AEK Larnaca az első nyolcban végzett az alapszakaszban. Ennek köszönhetően rögtön a nyolcaddöntőbe kerültek, ahol a rájátszásból továbbjutó együttesekből kaptak ellenfelet. Sőt, kiemeltként abban az előnyben is részesültek, hogy a visszavágót játszhatják hazai pályán.
A nyolcaddöntők odavágóit március 12-én, míg a második felvonásait 19-én játsszák.
A Konferencialiga döntőjére május 27-én kerül sor a németországi Lipcsében, a Red Bull Arénában.
