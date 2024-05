Konferencia-liga döntő: Olimpiakosz vs Fiorentina

Vajon megszakad a Fiorentina balszerencsés sorozata, vagy a győzni akarás a görögök malmára hajtja majd a vizet?

Fogadj 20-szoros szorzóval a BL-döntőre és a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Fiorentina 63 éve nem nyert európai trófeát, míg a másik oldalon álló Olimpiakosz története első nagy sikerét könyvelhetné el az athéni Aja Szofia Stadionban.

A firenzei alakulat 1961-ben KEK győztesként lett aposztrofálva, azóta viszont egyszer sem jártak sikerrel, sőt 3 döntőt is elbuktak.

Idén nem vehettek volna részt a nemzetközi tornán, de mivel a Juventust kizárták, így a 8. helyről úgymond előbbre léphetett, és ha már itt van, akkor a döntőig meg sem állt. Ráadásul utoljára a csoportkörben kapott ki még Rapid Wien-től

A tavalyi fináléban a West Ham-től szenvedett 2-1-es vereséget és ezen sérelmet ma este tudná megtorolni, igaz nem a kalapácsosokon.

Házigazdájuk otthon szerezheti meg első nagy trófeáját. A pireusziak óriási mérföldkőhöz érkeztek, mivel az ország labadarúgócsapatainak történetében még egyiknek sem sikerült ilyen rangos elismerést nyernie.

Az Olimpiakosz útja így is elég érdekesre sikeredett. Ebben az idényben 4 különböző edző is irányította a csapatot, de végül José Luis Mendilibar lett a befutó.

Vezetőedzőjük is hangsúlyozta, hogy a csapat olümposzi magasságokba emelkedne egy győzelemmel. Számára nem ismeretlen a terep, ugyanis tavaly még a Sevilla kispadját koordinálta és meg is nyerte velük az Európa-ligát Budapesten az AS Roma ellen. A Puskás Ferenc vezette Panathinaikosz 1971-es menetelése óta először jutott be európai labdarúgó kupa döntőjébe

A görögöknek eddig két negyeddöntő (1993-ban a KEK, 1999-ben BL) volt a legnagyobb sikerük a nemzetközi porondon, de ma este ez is megváltozhat!

21:00 - Konferencia-liga döntő: Olimpiakosz-Fiorentina – M4 Sport