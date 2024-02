Konferencia-liga: a Ferencváros rossz előjelekkel várja a sorsdöntő visszavágót!

A Ferencváros a legutóbbi két alkalommal alulmaradt görög riválisával szemben.

A Ferencváros múlt héten elvesztette a Konferencia-ligában 12 mérkőzésen át tartó veretlenségét, így csütörtökön a hazai visszavágón egygólos hátrányból kell kiharcolnia a továbbjutást a görög Olimpiakosz ellen a nyolcaddöntőbe jutásért.

A pireuszi összecsapás többnyire egyenlő erők küzdelmét hozta, a csapatoknak kevés helyzete volt, de az utolsó harminc percben a rivális gólra váltotta enyhe mezőnyfölényét.

A sorozatban ötször magyar bajnok zöld-fehérek legutóbb 2022 nyarán tudtak megfordítani egy párharcot a nemzetközi porondon, akkor ráadásul a 2-1-es hazai vereséget követően a Slovan Bratislava vendégeként sikerült 4-1-re nyerniük a második felvonáson.

Most viszont a teltházas Groupama Aréna közönsége segítheti ebben Dejan Stankovic vezetőedző tanítványait, akik pihenten várhatják a rendkívül fontos mérkőzést, mivel a Ferencváros elhalasztotta a Diósgyőr elleni bajnoki meccsét, így hétvégén nem lépett pályára.

A tavaly az Európa-ligában nyolcaddöntős FTC-nek ezúttal támadóbb szellemben kell futballoznia, mint egy hete, ebben természetesen kulcsszerep hárul majd Varga Barnabásra, aki bár Pireuszban is fejelt egy gólt, de azt les miatt érvénytelenítették. A válogatott csatár felépülésének is köszönhetően remekül kezdte a 2024-es esztendőt a Ferencváros, ugyanis mindhárom mérkőzését megnyerte az OTP Bank Ligában, ráadásul igencsak gólerős játékkal. A tavaly még paksi játékosként gólkirály Varga a tíz találat felét vállalta magára idén.

Az Olimpiakosz is bizakodhat, mert sokat segíthet az együttesnek, hogy az új vezetőedző, José Luis Mendilibar immár nem három napot, hanem másfél hetet dolgozott együtt a futballistáival. A tavaly a Sevillával Európa-liga-győztes spanyol tréner második találkozóját is megnyerte új csapata élén, ugyanis a piros-fehérek a második félidőben három gólt szerezve - többek között a Ferencváros ellen is eredményes marokkói Ajub el-Kabi duplájával - 4-1-re legyőzték a PAOK Szalonikit, amely így elvesztette éllovas pozícióját. A görög bajnokságban ötpontos hátránnyal negyedik Olimpiakosz így bár nem lesz kipihent, de mindenképpen önbizalommal telve várja a párharc második felvonását.

A Ferencvárosnak ez a hatodik párharca görög ellenféllel szemben, az Olimpiakoszról kellemes emlékeket őrizhet, mert 1996-ban elbúcsúztatta az UEFA Kupa első fordulójában, miután 3-1-es hazai sikerét követően idegenben 2-2-es döntetlent ért el. Emellett 1965-ben a BEK-ben a Panathinaikoszt, hat évvel később pedig a második számú sorozatban a Panionioszt is kiejtette.

Ami rossz előjel, hogy a legutóbbi két alkalommal az FTC alulmaradt görög riválisával szemben: 1997-ben az OFI Kréta és 1998-ban az AEK Athén búcsúztatta az UEFA Kupában. Az Olimpiakosz egyetlen magyar ellenfele a nemzetközi kupasorozatokban a Ferencváros volt.

A teltházas Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió. A nyolcaddöntő sorsolását pénteken 13 órától rendezik.

