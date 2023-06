Komoly változások a kieső Budapest Honvédnál

A frissen kinevezett vezetőedző elsősorban szemléletbeli változásokat szeretne véghez vinni.

Pinezits Máté vezetőedző szerint az élvonalból kiesett Budapest Honvéd labdarúgócsapatánál nem lehet más a cél a másodosztályban, mint a feljutás.

„ Ez a Honvéd, cél az első osztály"

- jelentette ki határozottan az MTI-nek adott szerdai interjúban a múlt csütörtökön kinevezett szakember.

„De nem mindegy, milyen úton. Értéket szeretnénk teremteni, ami mindig egy folyamat".

A kerettel kapcsolatban úgy fogalmazott, szerencsés helyzetben van, mert közös a szemlélet a vezetőséggel, azaz nem idős és fiatal, hanem "éhes" futballistákban gondolkodnak, akik sikeresek akarnak lenni, és a Honvédban akarnak játszani.

"Tudjuk, milyen szempontoknak kell megfelelni, hogy az NB II-ben sikeresek legyünk. A keret kialakítása közös feladat, de a felkészülés június 19-i kezdete után látjuk majd, hogy mire van még szükség. Az viszont prioritás, hogy a saját nevelésű játékosainkat megtartsuk"

- mondta a 39 éves tréner, aki 2020 nyarán érkezett a Magyar Futball Akadémiára, ahol három szezonon keresztül vezette a kispestiek U19-es csapatát.

Arra a kérdésre, milyen stílusú csapatot szeretne a pályán látni, úgy válaszolt: olyat, amelyik élvezi a játékot és kontrollálja a meccseket. Hozzátette, nem egy adott játékrendszerben gondolkodik, sokkal inkább a keret összetételéhez és a játékosok erősségeihez igazítva kell megtalálni a legmegfelelőbb felállást.

"Az a legfontosabb, hogy mindenki egy irányba húzzon. Lesznek jó mérkőzéseink, de bizonyára lesznek rosszak is. A nehéz pillanatokban is meg kell tartani az egységet"

- fogalmazott Pinezits, aki szerint a másodosztályban direktebb futballt játszanak a csapatok és a labdarúgás fizikális oldala erősebben kidomborodik. Megjegyezte, bár közhely, de mindig csak a következő mérkőzésre kell majd koncentrálni, mert a játékosok könnyen elveszíthetik a fókuszt, ha egy bizonyos győzelemszámot jelölnek ki.

Arra a kérdésre, hogy meglepte-e a felkérés, igennel felelt, majd hozzáfűzte, saját bevallása szerint azon kapta magát, hogy azonnal a felkészülést kezdte tervezni, amivel önmagának meg is válaszolta, hogy elvállalja-e a feladatot.

A 14-szeres bajnok kispesti klub története során 2003-ban esett ki először az első osztályból, a következő szezonban rajt-cél győzelmet aratva azonnal visszajutott az élvonalba, ráadásul a Magyar Kupában is a döntőig menetelt, így a másodosztályból is kijutott a nemzetközi porondra. Pinezits elárulta, most aláírná ezt a forgatókönyvet.

Forrás: MTI