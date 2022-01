Komoly igénnyel állt elő a Fiorentina Vlahovics ügyében

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Arsenal első számú célpontja a januári átigazolási piacon Dusan Valhovics, a Fiorentina szerb gólfelelőse. A firenzeiek pedig nem is zárkóznak el a játékos értékesítésétől, ennek legfőbb oka, hogy Vlahovics csak dupla fizetésért lenne hajlandó elgondolkodni a maradáson.

Az Ágyúsok pedig tárt karokkal várnák, csak nem biztos, hogy olyan feltételek mellett, amilyenekkel a Firoentina most előállt. A lilák ugyanis azt akarják, hogy a szerbért fizetendő összeg nagy részét már most, januárban utalja át az Arsenal. Ez azt jelenti az Independent szerint, hogy a 90 millió eurós vételárból több mint 70 milliót most akar megkapni a Fiorentina, ez azonban nem biztos, hogy gazdaságilag meg tudja oldani a londoni klub.

