Komáromi György: "Remélem a Fehérvár ellen már bevethető leszek!"

Komáromi György, a felcsútiak szélsője azt reméli, hogy pénteken már játszhat a vármegyei rangadón a Fehérvár ellen.

Komáromi Györgynek Kazahsztánban kellene lennie, de sérülése miatt nem csatlakozhatott az U21-es válogatott keretéhez, így lemaradt a csütörtökön Moldova ellen 2–0-ra megnyert felkészülési találkozóról és a keddi, Kazahsztán elleni Európa-bajnoki selejtezőn sem játszik.

A Puskás Akadémia 22 esztendős szélsője természetesen bízik abban, hogy a Szélesi Zoltán irányította csapat győz Almatiban, valamint, hogy a Fehérvár FC elleni vármegyei rangadón már pályára léphet.

„Ha nem szenvedtem volna el kisebb izomsérülést a legutóbbi, Ferencváros elleni bajnokin, most Kazahsztánban lennék, így viszont lemaradtam az U21-es válogatott múlt heti felkészülési meccséről és lemaradok a keddi Eb-selejtezőről is – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Komáromi György. – Remélem, pénteken a Fehérvár ellen már bevethető leszek, nagyon szeretnék játszani és persze jó teljesítménnyel hozzájárulni a három pont itthon tartásához.

Az előző fordulóban a Fradi vendégeként jól futballoztunk, igaz, érdekes módon ez szinte mindig így szokott lenni. Az okát nemigen tudom, de tény, ilyenkor rendre sok néző előtt játszunk, mindig jó a hangulat és az is pluszmotivációt jelent, hogy olyan csapat az ellenfelünk, amely a nemzetközi porondon régóta jól teljesít. Ebben az idényben egyszer sem kaptunk ki a zöld-fehérektől, ez azért csak jelent valamit!

Talán mondanom sem kell, a Fehérvár elleni meccsnek is megvan a hangulata, már csak azért is, mert ez vármegyei rangadó. Először 2020 őszén játszottam a Vidi ellen, az még csak a harmadik NB I-es találkozóm volt. Emlékszem, a koronavírus-járvány miatt nagyon fiatal csapattal álltunk fel, de így is volt esélyünk a pontszerzésre, ám a hajrában kaptunk két gólt, és 3-1-re vesztettünk.

Nyilván sokkal kedvesebb emlék az a bajnoki, amelyen tavaly tavasszal győztes gólt fejeltem, az elsőt pedig jó barátom, Gruber Zsombor lőtte. Összességében kiegyenlített ez a párharc, ugyanakkor nem szabad ebből kiindulni. Saját magunkra figyelünk, megfelelően felkészülünk, és mindent megteszünk, hogy a mérkőzés után már csak három pont hátrányunk legyen vele szemben!”