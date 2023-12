Kölcsönadhatja csapata a magyar válogatott alapemberét

Október óta összesen 5 percet játszott a bajnokságban.

Lang Ádám sokáig alapembernek számított Cipruson, idén ez másképp van.

Könnyen lehet, hogy télen csapatot vált a magyar válogatott alapembere, Lang Ádám. A védő az elmúlt négy szezonban kedzőnek számított az Omonia Nicosia csapatánál, idén azonban összesen négy bajnokin kapott lehetőséget, ráadásul szeptember vége óta mindössze 5 percet töltött pályán.

Megmagyarázhatatlan szakmai döntés, hogy Ádám miért nem játszik a klubcsapatában. A válogatottban jó formában van, annak ellenére, hogy az Omoniánál mellőzik - mondta Illés Zoltán, a játékos menedzsere az nb1.hu-nak. Jól érzi magát Cipruson, és szeret az Omoniában futballozni, amit az is bizonyít, hogy házat is vásárolt ott. Vannak külföldi érdeklődői, főleg a környező országokból. Akár Dél-Koreába is igazolhatna, de az nem biztos, hogy a legjobb választás lenne a válogatott szempontjából. Ádámnak ugyanis a nemzeti csapat a legfontosabb. Csak az lebeg a szeme előtt, hogy a legjobb tudása szerint segítse Magyarországot. Ehhez viszont játszania kellene.

Az Omonia sportigazgatója azt mondta nekem, hogy Ádám a klub fontos játékosa, nekik is az lenne az érdekük, hogy játsszon, ezért a kölcsönadás elől sem zárkózik el. Ha esetleg klubot váltana, akkor erről egyeztetnénk Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is, akinek nagyra tartjuk a véleményét.”

Lang Ádám sorsa tehát egyelőre bizonytalan. Az viszont tény, hogy a válogatottban több poszton is remekül helytállt.