Kokaincsempészéssel vádolt volt csapattársával bulizott Moszkvában a Chelsea támadója

Nem biztos, hogy marad Londonban a marokkói.

Az 50-szeres holland válogatott Quincy Promes és a Chelsea marokkói támadója, Hakim Ziyech együtt bulizott Moszkvában.

A holland támadót május végén kokaincsempészettel vádolták meg - erősítette meg az ügyészség múlt kedden. A Szpartak Moszkva támadó-középpályása a vádirat szerint két tételben összesen 1370 kg kábítószert szállított Hollandiába, közel 65 millió font értékben.

A The Guardian újságírója, Pjotr Sauer szerint Ziyech az orosz fővárosba repült, hogy részt vegyen a Winline fogadócég által szervezett bulin, annak ellenére, hogy az ország jelenleg is háborúzik Ukrajnával. A Chelsea szélsője, aki nagy valószínűséggel nyáron elhagyja a Stamford Bridge-et, Promes mellett pózolt az eseményen amelyet korábbi csapattársa meg is osztott. Ziyech és Promes egy szezont játszott együtt az Ajaxban, mielőtt 2020 nyarán a Chelsea-hez igazolt a marokkói.

A támadót, aki az elmúlt két évet Oroszországban töltötte a Szpartak Moszkvánál, súlyos testi sértés miatt is vádolják, miután az ügyészség szerint késsel megsebesítette unokatestvérét. Promes elismerte, hogy meg akarta ölni rokonát. Ennek az ügynek jövő hétfőn lesz az utolsó tárgyalása, s két év letöltendő börtönt kértek az Ajax neveltjére.

