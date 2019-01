Közel két hónap kihagyás vár Harry Kane-re

A Tottenham hivatalosan is megerősítette, hogy a Manchester United ellen megsérülő Harry Kane-nek legalább hat hetet ki kell hagynia.

Az angol válogatott csatárnak a bal lábán sérültek meg a bokaszalagok, és emiatt legkorábban március elején állhat ismét edzésbe.

Mauricio Pochettino már a Vörös Ördögök ellen 1-0-ra elveszített mérkőzés után is kifejezte aggódalmát legeredményesebb gólszerzőjének sérülése miatt, most pedig amiatt fájhat a feje, hogy miként lehet pótolni a Tottenham legértékesebb játékosát.

A Spurs edzőjének helyzetét nehezíti az is, hogy Son Heung-Min hamarosan elutazik az Ázsia Kupára, így valószínűleg Fernando Llorente kaphat majd több lehetőséget.

Harry Kane jelenleg 14 góllal holtversenyben vezeti a Premier League góllövőlistáját, minden sorozatot figyelembe véve pedig 31 meccsen 20 gólt szerzett.

A Tottenham nem csak a Premier League-ben lesz kénytelen nélkülözni a klasszis csatárt, de valószínűleg a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharc meccseit is csak a lelátóról figyelheti majd a 25 éves játékos.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2019