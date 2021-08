Koeman: „Coutinho pótolhatja Messit!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Sokáig úgy tűnt, Philippe Coutinho lesz az egyik játékos, aki biztosan távozik idén nyáron a Nou Campból, azonban úgy tűnik, most fordult a kocka. Ronald Koemant ma a brazil jövőjéről kérdezték, a holland tréner pedig roppant pozitívan nyilatkozott játékosáról:

„Számítok rá, mert nagyszerű játékos. Fontos lehet a Barca számára. Tavaly épp mikor elkezdtem volna játszatni, mikor megsérült. Tényleg számítok rá ebben a szezonban."

Koeman kiemelte, hogy a játékossal több helyen is számolhat:

„Coutinho több pozícióban is bevethető, például a balszélen.

A Barcelona vezetőedzője szerint akár Coutinho is helyettesítheti majd a PSG távozott Messit:

„Messi távozásával gólokat veszítettünk, ez nem is kérdés. Ezeket a gólokat meg kell találnunk más játékosokban. Philippe az egyik közülük."

Pedig a Barcelonának több szempontból is jól jött volna a 29 éves játékos eladása, hiszen a gránátvöröskékek amúgy sincsenek jó anyagi helyzetben, és a játékmester továbbra is sokba, egészen pontosan 12 millió euróba kerül az együttesnek. Arról már ne is beszéljünk, hogyha a játékos 100. alkalommal is pályára lép a csapatban, akkor a Barcának újabb jelentős összeget kell átutalnia a játékos előző klubjának, a Liverpoolnak.

Mindezek ellenére úgy néz ki, Coutinho marad, és akár még az is előfordulhat, hogy ő fogja átvenni a távozó Messi helyét.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Szerinted Messivel képes lesz megnyerni a Bajnokok Ligáját a Paris Saint-Germain? Most 4,00-szeres szorzó jár érte.