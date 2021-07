Koeman aggódik Messi helyzete miatt

Nyerj 8 millió forintot az Unibeten! Tippeld meg az Olaszország-Anglia meccs első gólszerzőjét plusz a gól idejét! A játék ingyenes! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

Ronald Koeman aggódását fejezte ki amiatt, hogy a Barcelona továbbra sem tud szerződést hosszabbítani Lionel Messivel. A 34 esztendős argentin zseninek június 30-án lejárt a szerződése, így jelenleg szabadon igazolható.

A Katalánok vezetőedzőjét egy jótékonysági golfversenyen faggatták a kialakult helyzetről az újságírók.

"Aggódom, de bízom az elnökben, hogy megoldja ezt a kérdést. A klub és a spanyol bajnokság számára egyaránt fontos, hogy a világ legjobb játékosa itt maradjon. Joan Laporta azt mondta nekem, legyek nyugodt, dolgoznak az ügyön, bízunk benne, hogy még néhány évig velünk lesz" - mondta Koeman, aki hozzátette, szeretné már tudni, mely játékosokra számíthat a felkészülés során.

A Barcelona továbbra is anyagi gondokkal küszködik, ezért meg kell válnia néhány játékosától. Junior Firpo és Tobido már elköszöntek, de szívesen eladnák Umtitit és Pjanicot is, de Coutinho-ért is meghallgatják az ajánlatokat.

