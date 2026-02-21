Kóbor kutyák bánják a marokkói vb-rendezést

Marokkó társházigazdája lesz a 2030-as világbajnokságnak Spanyolország és Portugália mellett, így a torna idejére a marokkói kormány szeretné megtisztítani az utcákat, méghozzá a kóbor kutyáktól.

Fabrizio Romano a The Athleticre hivatkozva arról ír, hogy a világesemény kezdetére összesen hárommillió utcán ebet ölhetnek meg.

Egyes állatvédő csoportok arról számolnak be, hogy a szóban forgó kutyákat kilövéssel, mérgezéssel tüntetik el, de arra is akad példa, hogy elevenen égetik el őket.

A CNN nyári riportjából pedig kiderült, hogy a kóborló négylábúak eltüntetése nemcsak kegyetlenül, hanem rendszertelenül is zajlik, nem veszik őket jegyzőkönyvbe.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már júniusban is értesült a Marokkóban zajló eseményekről, amelyekre röviden úgy reagált: „kapcsolatban állunk az állatvédelmi szervezetekkel ebben a fontos ügyben.” - szúrta ki aSport365.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.