Klubrekordot jelentő összegért szerződhet a Premier League-be a 18 éves tehetség

Hamarosan történelmi mértékű pénz ütheti a Werder Bremen markát, amelynek védőjéért, Karim Coulibalyért több angol elitcsapat is sorban áll - írta meg a BILD. Emellett a francia élvonalból is akadnak olyan klubok, amelyek szívesen látnák őt a soraikban.

A német gárda ugyanis állítólag 48 millió eurót szeretne kapni a német középhátvédért, ami ha teljesül, akkor Coulibaly lesz a klub történelmének legdrágábban értékesített labdarúgója. Ez a rekord jelenleg még a brazil Diegóhoz fűződik, aki 2009-ben szerződött a zöld-fehérektől szerződött 27 millió euróóért cserébe a Juventushoz.

Annyi biztos, hogy a 18 éves játékos szerződése még 2029-ig szól, így a Werder Bremen jó eséllyel megkaphatja érte az általa kért összeget.

A német portál úgy értesült, hogy a német együttes futballigazgatója, Clemens Fritz már le is ült tárgyalni Coulibaly ügynökével a folytatásról. A felek egyetértettek abban, hogy a játékos nyári eligazolása megvalósulhat, de csakis akkor, hogy a kérők valamelyike kiperkálja érte az említett 48 millió eurót.

Coulibaly ebben a szezonban került föl a Werder utánpótlásából a felnőttcsapathoz, és hamar beverekedte magát a kezdőbe: már 20 Bundesliga-mérkőzésen szerepelt az első perctől fogva.

