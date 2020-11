Klubrekordot döntött a Liverpool

A a Leicester Cityt látta vendégül a Premier League-ben vasárnap. Jürgen Klopp együttese végig magabiztosabban játszott ellenfelénél, így könnyedd 3-0-ás sikert aratott az Anfielden.

Az első félidőben javarészt a Pool irányított, amelyből több meghatározó játékos hiányzott. Többet is birtokolta a labdát Jürgen Klopp csapata, ennek pedig meglett az eredménye: a 21.percben egy közeli kavarodás után Johnny Evans-ről került a labda a Leicester kapujába, vezetést szerezve ezzel a Liverpoolnak. (1-0)

Innentől fokozatosan nyert egyre nagyobb teret a Liverpool a középpályán, de a 41.percig kellett várni a következő hazai találtra: Diogo Jota érkezett kiválóan egy beadásra, és fejjel tudott eredményes lenni. (2-0)

A második félidőben megint jött a már-már “elmaradhatatlan” sérülés a Liverpoolnál: ezúttal Naby Keita volt kénytelen elhagyni a játékteret. Az 55.percben Mané próbálkozott az ötösön belül gólt szerezni, de Schmeichel a helyén volt, így hárítani tudott. Az 57.percben ismét szükség volt Schmeichel reflexeire, ekkor Jota életerős löketét piszkálta ki a jobb alsó sarokból a dán kapus.

