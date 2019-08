Klublegenda veszi át Rummenigge helyét a Bayernnél

A hivatalosan megerősítette, hogy Oliver Kahn lesz Karl-Heinz Rummenigge utódja a klubnál.

Kahn 2020 januájától már vezetőségi tag lesz, majd később átveszi a vezérigazgatói posztot.

Rummenigge már áprilisban bejelentette, hogy nem fogja folytatni pályáját szerződése lejárta után, ami 2021 decembere.

A korábbi kiváló kapus, Kahn 5 éves szerződést írt alá, ami 2020 januárjától kezdődik.

- Köszönöm a Bayern vezetőségének, hogy bizalmat szavaznak nekem. Várom már az új kihívást, amit szenvedéllyel és lelkesedéssel fogok végezni.

I would like to thank the board of supervisors at FC Bayern for their confidence in me. I look forward to taking on the new challenge of executive board member with passion and enthusiasm at @FCBayern, starting in January 🔴⚪ #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/3q2ZvjuFeD