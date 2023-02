Klub-VB: Döntőben a Real Madrid, szombaton az Al-Hilal-al játszik

A Real Madrid fiatal játékosainak köszönhetően könnyen verte az Al-Ahli-t.

A Marokkóban zajló klubvilágbajnokság második elődöntőjében az európai Bajnokok Ligája-győztes spanyol Real Madrid a afrikai Bajnokok Ligája-győztes egyiptomi Al-Ahli-val csapott össze.

Karim Benzema sérülés miatt el sem utazott a kerettel, de így is a királyi gárda számít a torna favoritjának.

Az első negyed óra eseménytelenül telt, a csendet a 18. percben azAl-Ahli csapata törte meg, amikor egy kontrából Mohamed Sherif lőtt a Real kapuja fölé.

A 29. percben Rodrygo járt a legközelebb a gólhoz, de csak a jobb kapufát találta el. Az első találatra egészen a 42. percig kellett várni. Ekkor egy védelmi hibát kihasználva Vinícius góljával szerzett vezetést a Real Madrid.

A második félidő már sokkal egyoldalúbbra sikeredett. Megint Rodrygo került helyzetbe pár perccel a szünet után, azonban ekkor sem volt szerencséje. A kipattanóra érkező Federico Valverde helyezte be a labdát a hálóba. Az Al-Ahli csak ezután éledt fel, olyannyira, hogy egy büntetőt is sikerült kiharcolniuk a 63. percbe, amelyet Ali Maaloul értékesített is. Luka Modric a 87. percben kihagyta a büntetőjét, így végjáték szorosan indult.

A Real Madrid viszont a 90. percig megtartotta egy gólos előnyét, majd a hosszabbításban végül Rodrygo és a Castilla-tól felhívott Sergio Arribas is betalált. A 21 éves spanyolnak egyetlen labdaérintésre volt szüksége, hogy megszerezze első találatát a felnőtt csapatban.

A Real Madrid 4-1-es végeredménnyel jutott tovább a döntőbe. A finálét február 11-én rendezik, a királyiak ellenfele a másik elődöntő győztese, az Al-Hilal lesz.

