Klopp szerint Salah-t alulértékelik

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp szerint sokan alulértékelik Mohamed Salah-t. A vörösök támadója a csütörtöki, Manchester United ellen aratott 4-2-es siker során 30-ra növelte szezonbeli góljainak számát, ebből 21-et szerzett a bajnokságban, ezzel továbbra is versenyben van harmadik PL-aranycipője megszerzéséért.

A hétvégi, West Brom elleni bajnokira készülő Liverpool trénerét pénteken faggatták az újságírók Salahról, akit sok elismert szakértő sem tett be a szezon álomcsapatába.

"Mo ismét kivételes szezont fut, és a statisztikái még jobbak is lehetnének, ha a csapat kiegyenlítettebb teljesítményt nyújtott volna. Néha alulértékelik? Valószínűleg igen. Megérdemelné, hogy bekerüljön a szezon álomcsapatába, de fogalmam sincs ki van benne. A bajnokság rendkívül erős és a csapat 11 játékosból áll. Mások döntenek erről, nincs rá befolyásom, de ez nem is számít" - mondta Klopp, akit arról is kérdeztek, hol helyezkedik el Salah edzői karrierje legnagyobb fogásai között.

"A legfelső szinten van. Azonban ez nem csak a megszerzésről szól. Itt van például Lewandowski, aki a szerződtetése után hihetetlen fejlődésen ment keresztül, de egy egészen másik szintről kezdte. Ha Mo-t nézzük, a srác, aki régen néha betalált, mára gólgép lett. Kiemelkedő vétel volt, és ahogyan azóta fejlődött, ahogyan viselkedik önmagával, a meccsekre, edzésekre való felkészüléssel, a hozzáállásával, egészen kivételes játékos lett, igazi példakép."

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Liverpool győzelméért 1,22-szeres pénz jár a West Bromwich otthonában.