Klopp szerint ez kell a továbbjutáshoz a Real Madrid ellen

Rendkvül nehéz helyzetből várja a visszavágót a Liverpool, miután Madridban 3-1-es vereséget szenvedtek a Real ellen. Klopp csapata már mászott ki ennél nagyobb gödörből is, lásd két éve a Barcelona ellen. A német szakember most is bízik a fordításban és azt is tudja, hogy mely területen kellene csúcsteljesítményt nyújtaniuk ahhoz, hogy legyen esélyük a legjobb négy közé jutni.

Klopp szerint ha Liverpool komolyan gondolja a fordítást, a védelmüknek a legjobb formájukat kell mutatnia a visszavágón.

"Ahhoz, hogy legyőzd a Real Madridot a legmagasabb szinten kell védekezned, hiszen hihetetlen képességű játékosaik vannak a támadósorban.A első meccsen az vezető góljuk is megmutatta ezt: más csapatok talán gólhelyzetbe sem kerültek volna abból a szituációból, de Toni Kroos fantasztikus gólpasszt adott" - dícsérte a Királyi Gárdát a Liverpool menedzsere.

"Még ha jól is védekezel ellenük, ilyen dolgokra képesek,mint múlt héten láthattuk. Nagyon magas szinten kell védekeznünk és ezzel egy időben helyzeteket kell kialakítanunk. Semmi újat nem fogok kitalálni erre a meccsre, csak a tőlünk megszokott futballt akarjuk játszani - vagy legalábbis megpróbáljuk." - mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Klopp.

