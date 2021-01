Klopp: „Sajnos Tuchel nagyon jó edző”

Jürgen Klopp, a menedzsere örül neki, hogy Thomas Tuchel a -nél dolgozik és szerinte a londoni keret ajándék a honfitársának, de Frank Lampard elbocsátását keménynek érzi.

Kedden nevezték ki Tuchelt – és magyar segítőjét Lőw Zsoltot – a kékeknél és Klopp szerint az új szakvezetőnek minden adott ahhoz, hogy sikeres legyen

„Két dolog történt. Az egyik az, hogy Frank Lampard elvesztette az állását, és azt kell mondanom, hogy ez nagyon kemény volt” – mondta Klopp szerdai sajtótájékoztatóján.

„A Chelsea hihetetlen munkát végzett az átigazolási piacon ezen a nyáron, nagyon jó játékosokat igazolt, de ahhoz, hogy összeálljon a csapat idő kell. Nehéz ilyenkor döntést hozni, de Roman Abramovics, aki a pénzt és a játékosokat adja nyilván nem a legtürelmesebb ember a világon.”

„Együttérzek Frank-kel, mert fiatal és tehetséges menedzser, a legjobbakat kívánom neki. Biztos jól lesz majd, de nagyon nehéz, ha ez a saját klubodban történik, márpedig a Chelsea Frank klubja volt. Talán jót is tehet ez neki, elmehet egy új klubba és felfrissülhet.”

Klopp, akinek a csapata csütörtökön a Tottenham ellen lép pályára elmondta a véleményét Tuchel kapcsán is.

„Thomas Tuchel számára nyilván jó lehetőség ez. Sajnos nagyon jó edző. Régóta ismerem és nagyon tisztelem. A Chelsea nagyon jó csapat, ezt Thomas is így látja. Jók lesznek.”

Jürgen Kloppot megkérdeztek arról is, hogy milyen tanácsot adnak Tuchelnek, különös tekinettel arra, hogy a Chelsea viszonylag gyorsan váltogatja a menedzsereket.

„A nyilvánosság előtt nem adok neki tanácsot. Nem tudom, hogy mikor játszunk velük legközelebb és be kell vallanom, hogy a száma sem, így egy sms-t sem tudtam neki küldeni. Viszont abban is biztos vagyok, hogy nincs szüksége a tanácsomra. Nekem szerencsém volt a klubjaimmal. A Mainznál mindenki azt akarta, hogy mindenki jól járjon, a Dortmundnál és a Liverpoolnál is. Azért kaptam mindig időt, mert a tulajdonosok, elnökök, sportigazgatók úgy gonndolták, hogy jól dolgozunk és tudták, hogy idő kell a sikerhez. Hány edzőhe volt a Chelsea-nek az elmúlt tizenöt évben? Elég sok. Vagy sikeres vagy, vagy mehetsz. Én tényleg szerencsés voltam mindhárom klubommal.”