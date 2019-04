Klopp: Őrültként kell küzdenünk a bajnoki címért

A Tottenham elleni siker után nyilatkozott a Liverpool edzője.

Jürgen Klopp, a edzője csapata legutóbbi győzelme után kijelentette, hogya folytatásban is mindent megtesznek majd a bajnoki cím megszerzéséért.

A Vörösök könnyen bajba kerülhettek volna a Tottenham elleni rangadón, hiszen egészen a hajráig 1-1-es volt az állás, de végül Toby Alderweireld öngóljával sikerült behúzniuk a három pontot.

Ezzel a sikerrel a Liverpool ugyan egy meccsel többet játszva, de két ponttal megelőzte a -t és átvette a vezetést a Premier League tabelláján.

Kloppot a szezon során egy Everton elleni rangadó után meg is büntették túlzott gólörömért, épp ezért meglepő volt, hogy ezúttal egy újabb utolsó perces győztes találat után önmagához képest rendkívül visszafogottan ünnepelt.

- Azért tudtam nyugodt maradni, mert eléggé meglepődtem azon, ami történt. Láttam a fejest, de semmi mást. Fogalmam sem volt, hogyan jutott a kapuba a labda - mondta a német mester a Sky Sportsnak, majd értékelte csapata teljesítményét is.

- Nem voltam boldog a kapott gól után, de úgy gondolom szükségünk volt rá. Az első félidőben fantasztikus helyzeteket dolgoztunk ki, lőttünk egy gyönyörű gólt, de a szünet után nehézkessé vált a játékunk. A Tottenham változtatott a játékán, és mi nem tudtunk alkalmazkodni. A Spurs gólja után ismét elkezdtünk játszani, és nekünk voltak nagyobb helyzeteünk. A bajnoki címért a világ legjobb csapatával [Manchester City] küzdünk, ezen a meccsen pedig a világ egyik legjobb csapata [Tottenham] volt az ellenfelünk. Ez egy kemény feladat. Játszhattunk volta jobban is, de az első félidőben sok jó pillanatunk volt, a második félidőben már kevesebb, de nyerni tudtunk 2-1-re.

A Liverpool neve mellett jelenleg 79 pont áll a tabellán. Ehhez hasonlóra a bajnokság ezen szakaszában utoljára 1988-ban voltak képesek, de Klopp szerint még ennél is többre lesz szükségük, ha bajnokok akarnak lenni.

- A City bajnok lett az előző szezonban, és még mindig nagyon jók. Őrültként kell küzdenünk ahhoz, hogy megnyerjük a bajnokságot. A szurkolók most is fantasztikusak voltak, sokat segítettek abban, hogy megnyerjük a meccset. Ötszázféleképp meg lehet nyerni egy mérkőzést, és ez valóban kicsit csúnyányka volt, de kit érdekel ez most? - nyilatkozta Jürgen Klopp.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!