Liverpool: komoly kritikákat kapott a csapat

Jürgen Klopp vezetőedző szerint csapata, az FC megérdemelten szenvedett vereséget szerdán este a vendég Atalantától a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

A bergamóiak okozták a játéknap legnagyobb meglepetését azzal, hogy 2–0–ra nyertek a tavalyi győztes otthonában.

„Nem volt meg a ritmus a játékunkban. A kezdő tizenegyben öt cserét is végre kellett hajtanunk, és ez gondot okozott. Máskor ez nem szokott probléma lenni – mondta a német szakember, akinek keretét sérülések tizedelik. – A vereség megérdemelt, nem esik jól ezt kimondani, de ez az igazság. És gratulálok az Atalantának.”

Az olasz gárda Josip Ilicic 60. percben szerzett góljával szerzett vezetést az Anfield Roadon, majd a német válogatott Robin Gosens négy perccel később megduplázta az előnyt, beállítva ezzel a végeredményt.

