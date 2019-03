Klopp hamarosan ismét számíthat a Liverpool kulcsemberére

December óta nem lépett pályára a Vörösök védője.

Közel négy hónap kihagyás után hamarosan ismét elkezdheti az edzéseket Joe Gomez, a védője.

A 21 éves játékos még december elején egy Burnley elleni bajnokin sérült meg, és egy műtétet követően azóta nem is léphetett pályára.

Az angol válogatott hátvéd a szezon első felében abszolút alapembernek számított Jürgen Klopp csapatában, 12 bajnokin lépett pályára kezdőként Virgil van Dijk partnereként, vagy a védelem jobb oldalán.

- Joe már nem sérült, és szinte teljesen fitt. A ma délutáni edzésen még nem vesz részt, mert még az állóképességén kell dolgoznia, ahogy azt Ox [Alex Oxlade-Chamberlain] is tette, amikor felépült. Joe hosszú idő után tér vissza, azt hiszem 15 hetet kellett kihagynia, ezért most meg kell teremtenie azokat az alapokat, amikre a szezon hátralévő részében támaszkodhat - nyilatkozta a Liverpool edzője.

A Vörösöknek szükségük is lesz a fiatal védő játékára, hiszen a Premier League-ben továbbra is versenyben vannak a bajnoki címért, míg a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc között esélyesként vágnak neki az FC Porto elleni párharcnak, így a csapat a sorozat későbbi szakaszában is érdekelt lehet.

