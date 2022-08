Klopp elégedetlen volt, 120 millióért igazolhat a Liverpool

Újabb óriási tehetség került a Liverpool kiszemeltjei közé.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egybehangzó szigetországi sajtóinformációk szerint az átigazolási időszak hajrájában még erősítéseket tervező Liverpool egyik legfőbb kiszemeltje a frissen Európába igazoló argentin tehetség, Enzo Fernández lehet a Benficától. Azok után, hogy a közelmúltban Jürgen Klopp új játékosok igazolását sürgette.

A 21 éves argentin középpályás még csak idén nyáron szerződött Európába, miután a River Plate július elején kiesett a Libertadores-kupából. A "milliomosok" előzetesen abban állapodtak meg a patinás portugál klubbal, hogy a 18 millió euróért klubot váltó kiválóság jövő januárban csatlakozik a "sasokhoz", ám nevelőcsapata korai nemzetközi kupabúcsúja után idő előtt áttette székhelyét a lisszaboniakhoz.

A Futballtangó felhívja rá a figyelmet, hogy Fernández hatalmas munkabírásával és sokoldalú játékával fiatal kora ellenére gyorsan állandó helyet követelt magának Dél-Amerika egyik legjobb csapatában. A Riverben 53 pályára lépés alatt 12 találat és tíz előkészítés fűződött a nevéhez.

Ezt követően a megszokott formáját azonnal átmentette az óceánon túlon és középpályás létére a Benfica első három tétmeccse mindegyikén betalált - két BL-selejtezőn és egy portugál bajnokin. A "sasok" mind a hét idei tétmeccsén kezdő volt és legfeljebb a hajrában cserélték őt le.

Ugyanakkor Fernández lisszaboni szerződése 120 millió eurós kivásárlási árat tartalmaz, melynél olcsóbban a "sasok" egész biztosan nem akarnak lemondani új igazolásukról. Értékesítése esetén az eladási árának 25 százaléka nevelőcsapatát illetné, vagyis amennyiben a Pool valóban megfizetné a fenti összeget, akkor a River markát újabb 30 millió euró ütné.

A korábbi híresztelések szerint Sallai Roland átigazolása is felmerült a Liverpool háza táján, míg a The Sun azt vallja, hogy a Brighton fiata ecuadori középpályása, Moises Caicedo is jelölt.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Liverpool-Newcastle United angol bajnokin a hazaiak győzelme 1.34, a döntetlen 5.80, a vendégsiker 9.00-szeres szorzóval fogadható. (x)