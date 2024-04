Klopp bocsánatot kért és vállalta a felelősséget a Liverpool vereségéért

A Vörösök német menedzsere elismerte: csapatának immár a riválisok válságára van szüksége ahhoz, hogy megnyerje a bajnoki címet.

Jürgen Klopp bocsánatot kért és vállalta a felelősséget azért, hogy a Liverpool 14 év óta először ismét vereséget szenvedett a városi rivális Everton otthonában.

A bennmaradásért küzdő Everton hazai pályán 2–0-ra verte városi riválisát, a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool FC-t az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójából szerdára halasztott mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitányát a 63. percben, a hazaiak kétgólos vezetésénél cserélték le.

A Vörösök 14 év után először szenvedtek vereséget a Goodison Parkban – ahol az előző 12 bajnokin 3-szor győztek, 9-szer pedig döntetlenre végeztek –, de most a lehető legrosszabbkor jött a pofon.

A bajnoki címért futó hármas versenyfutásban ugyanis így az Arsenal három ponttal meglépett tőlük, míg a Manchester City hátránya úgy maradt egy egység, hogy a címvédő két mérkőzéssel kevesebbet játszott.

„Összefoglalva: ez nem volt elég jó. Hagytuk, hogy az történjen, amit az Everton akart. Nyilvánvalóan nem ez volt minden idők legihletettebb teljesítménye. Jobban kellett volna teljesítenünk, de nem tettük, ezért veszítettünk. Megtörtént, ez már nem tudunk változtatni. Együtt érzek a szurkolóinkkal, és nagyon sajnálom ezt, elnézést kérek érte” – idézte Jürgen Klopp szavait a Guardian.

A német menedzser elismerte, halványulnak annak esélyei, hogy a Liverpoolnál töltött utolsó szezonjában megnyeri a második angol bajnoki címét.

„Ha megnézzük a tabellát, látható, hogy még mindig versenyben vagyunk az aranyéremért. Viszont válságra van szükség a Manchester City-nél és az Arsenalnál ahhoz, hogy a végén mi fussunk be elsőként. És persze nekünk is nyerni kell a meccseket, mert ha a folytatásban is úgy játszunk, mint ma este, akkor sem változik semmi, ha a riválisaink elveszítik az összes mérkőzésüket. Matematikailag még a Bajnokok Ligája-indulásunkat sem biztosítottuk be, ezért jobb futballt kellene játszanunk. Az én feladatom, hogy a játékosokat olyan mentális helyzetbe hozzam, amelyben magabiztosabbak lehetnek az ellenfél kapuja előtt. Tehát én vagyok a felelős mindenért, ami az Everton ellen történt” – tette hozzá a német menedzser.

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya nem finomkodott a Vörösök szezon végi teljesítménye kapcsán.

„Mindenkinek tükörbe kell néznie, és megkérdezni magától: tényleg beleadott-e mindent? Tényleg meg akarja-e nyerni a bajnokságot? Van még hátra néhány mérkőzésünk, de ha úgy játszunk, mint ma, akkor nincs esélyünk a bajnoki cím megszerzésére”.