Klopp beszólt az oltáselleneseknek

A Liverpool menedzsere nem fogta vissza magát.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Jürgen Klopp elárulta, hogy a Liverpool játékosainak 99 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltást és azt is elmondta, hogy ő miért támogatja az oltakozást.

A vörösök vasárnap délután rangadót játszanak a Manchester Cityvel és a meccs előtti sajtótájékoztatón a német szakember szenvedélyesen elemezte az oltás körüli hangulatkeltést. Azt is hozzátette, hogy a Liverpool játékosai közül senkit sem kellett győzködnie arról, hogy jelentkezzen a vakcináért.

Ezen a héten kiderült: csak hét Premier League-s klub mondhatja el magáról, hogy a játékosainak több mint a fele megkapta a második oltást, de a hírek szerint azok a csapatok, amelyek élen járnak a védekezésben előnyöket élvezhetnek majd a jövőben.

„Mi 99 százalékban oltottak vagyunk és nem kellett győzködnöm senkit a játékosok közül, hogy kérjék a vakcinát. Ez mindenkinek természetes volt, nem is kellett erről beszélnem az öltözőben és nem is kellett elmagyaráznom a helyzetet. Nem kellett tanácsokat adnom, de nem is vagyok orvos. Ellenben vannak orvos ismerőseim, akiket felhívtam és megkérdeztem a véleményüket. Így teszek mindig, ha olyannal találkozom, amihez nem értek, de tudni szeretnék róla: megkérdezem a szakembereket. Kértem az oltást, hiszen én már abba a korosztályba tartozom, amelyiknél trükkös lehet ez a betegség és boldog voltam, amikor megkaptam. Nem is értem, hogy miért nem szabad tanácsot adnunk másoknak.”

A szakember egy egészen hétköznapi példát is hozott.

„Egy kicsit olyan ez, mint az ittas vezetés. Valószínűleg mindannyian voltunk már úgy, hogy ittunk egy-két sört, de úgy gondoltuk, ennek ellenére is tudunk vezetni. A törvény azonban azt mondja, hogy így nem ülhetünk a volán mögé – tehát nem tettük meg. A törvény azért van, hogy megvédjen engem és mindenki mást az ittas vezetéstől. Érdekes, ezt mindenki elfogadja. Tudjuk, hogy az alkohol milyen hatással van az emberre, mégis iszunk. Az oltásról sokan feltételezik, hogy nem tesz jót a szervezetünknek. Pedig szinte minden szakember azt mondja, hogy ez az egyetlen megoldás a jelenlegi helyzetre. Én azért kértem az oltást, hogy megvédjem a körülöttem lévő embereket. Nem értem miért modják erre sokan, hogy korlátozza a szabadságot. A részegen vezetés tiltása is a szabadság korlátozása, de azt mégis mindenki elfogadja. A taxistól nem kérdezhetem meg, hogy megkapta-e a vakcinát, de azt igen, hogy ittas-e és, ha részeg, akkor nem ülök be mellé. Vagy, ha valaki alkoholos állapotban megy be az irodába, akkor azt kirúgják. Ha én nem oltatom be magam és elkapom a víust, akkor az az én hibám és az is, ha megfertőzök másokat.”

Emellett Klopp egy másik problémával is foglalkozott a vírus kapcsán. A Premier League-ben több olyan játékos is szerepel, akinek vörös zónába tartozik a hazája, ám most el kell utaznia a válogatottakhoz. A játékosok a visszatérésük után edzésbe állhatnak, de 10 napot szállodában kell tölteniük a karaténszabályok betartásával.

A Liverpool esetében ez a brazil Fabinho-t és Alisson Beckert mellett a görög Kosztasz Tszimikaszt, valamint a szenegáli Sadio Manét érinti.

„A felelősséget a játékosokra hárítják. Ha nem vállalják a kellemetlenségeket, akkor ne menjenek a válogatottba. Ez nem helyes. Ne várom a kormánytól, hogy a Premier League játékosaiért aggódjon, de a szövetségnek harcolnia kell a játékosokért. Most nem ez a helyzet.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Liverpool bajnoki címére érdemes fogadni, hiszen van rá esély, de még így is 5-szörös pénzt hozhat.