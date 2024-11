Klopp Antony-val szerette volna pótolni a távozófélben lévő Szalah-t

A Liverpool-szurkolók elégedettek lehetnek, hogy lecsapta a brazilt a kezükről a legnagyobb riválisuk.

Jürgen Klopp fontolóra vette, hogy Antont hozza el az Ajaxból Mohamed Szalah helyettesítésére a Liverpoolhoz 2022-ben, mielőtt az egyiptomi játékos új szerződést írt alá.

Szalah jövője az Anfielden 2022 első hónapjaiban bizonytalannak tűnt, mivel a Liverpool nehezen tudott megállapodásra jutni a támadóval és ügynökével, Ramy Abbas-szal. Azonban július 1-jén Salah végül aláírta az új, hároméves szerződését, amely 2025-ig biztosította jövőjét a klubnál.

A The Times most arról számolt be, hogy Klopp a Liverpool toborzócsapatával „megvitatta” Antony leigazolásának lehetőségét, hogy ő pótolja Szalah-t, ha az egyiptomi távozna a csapattól. Azonban végül nem jött létre megállapodás és a brazil szélső végül egy rekordösszegű, 85 millió font (110 millió dollár) értékű átigazolással a Liverpool fő riválisához, a Manchester Unitedhez igazolt.

A Liverpool szurkolói biztosan örülnek annak, hogy Antony hivatalos leigazolása soha nem valósult meg. Míg Szalah az elmúlt két és fél szezonban is megőrizte világklasszis formáját és tovább erősítette hősi státuszát az Anfielden. Antony mindössze összesen 17 gólpasszt és gólt ért el 87 mérkőzésen a Vörös Ördögöknél, és már nem számít a csapat alapemberének.