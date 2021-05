Videó: Kleinheisler volt az Eszék nyerőembere

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A már biztos második Eszék a kiesés elől menekülő Lokomotiva Zagreb otthonába látogatott a horvát labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. A vendégeknél ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet Kleinheisler László.

Az eszékiek már a 14. percben megszerezhették volna a vezetést, ám a VAR lest jelzett, így maradt a 0-0 egészen az 59. percig, amikor a magyar válogatott középpályásnak ismét elsült a lába, jó 22 méterről irgalmatlan nagy gólt vágott a hazaiak kapujába. A 73. percben Ramon Mierez révén büntetőt is hibázott az Eszék, hat minutummal később a klub másik magyarja, Gyurcsó Ádám is pályára lépett csereként.

Kleinheisler gólja:

A hosszabbítás első percében aztán Kleinheisler előkészítő szerepet játszott, beadását Bohar váltotta gólra, ezzel alakult ki a 2-0-ás vendég győzelem.

A 27 esztendős középpályás a szezonban 30 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 5 gólig és 5 gólpasszig jutott. Az Eszék az utolsó fordulóban a szintén a kiesés ellen küzdő Istra csapatát fogadja hazai pályán.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

1,26-os szorzó jár a Barcelona sikeréért a Celta Vigo ellen.