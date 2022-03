Klasszikus mezszámok és posztjaik a futballpályán

Egy csapatban a mezszámok meghatározzák egy-egy játékos posztját, s olykor bizony felelősséget is jelentenek az adott labdarúgó számára.

Az alacsonyabb számokat hagyományosan a középhátvédeknek adják, a 7-est, a 9-est és a 10-est pedig a sztároknak, a támadó középpályásoknak és a csatároknak.

Természetesen a modern futball eltávolodott ettől klasszikus számozástól, a sportág néhány legendája szokatlan és unortodox számot viselt és visel manapság a hátán.

Ennek ellenére a klasszikus mezszámozás és az azokhoz szorosan köthető posztok képezik a labdarúgás alapját.

1-es mez

Az 1-es mezt a klubok tradicionálisan az első számú kapusnak tartják fenn, és szinte soha nem adják oda mezőnyjátékosoknak. Olyanok viselték az elmúlt évtizedekben, mint a Real Madrid és a spanyol válogatott hálóőre, Iker Casillas, a Bayern München és a németek legendás kapusa, Oliver Kahn, vagy éppen a Juventus és az Azzurrik portása, Gianluigi Buffon.

2-es mez

A védők – főleg a jobbhátvédek – általában 2-es mezben játszanak. Gary Neville, Cafu és Ivan Cordoba csak néhány példa a remek kettesek sorában.

3-as mez

A 3-as mez szintén a védőknek van fenntartva, méghozzá a balhátvédeknek. Ashley Cole, Paolo Maldini és Roberto Carlos mindenki számára ismerős lehet ezzel a számmal.

4-es mez

A középső védők vagy a védekező középpályások kapják, ezt viselte a Real Madrid kapitánya, Sergio Ramos, és az Arsenal legendája, Patrick Viera is.

5-ös mez

Jellemzően középhátvédek viselik, ékes példája ennek Carles Puyol, Fabio Cannavaro és Franz Beckenbauer. Zinedine Zidane, a Real Madrid játékmestere viszont például a középpályán viselte az 5-öst, talán nem is olyan rosszul.

6-os mez

A 6-os mez is sokszor középhátvédek hátán díszeleg, jó példa erre az angol legenda, Bobby Moore. Az utóbbi időben viszont a védekező középpályások is egyre többször gyarapítják a hatosok táborát, mint a Barcelona egykori játékosa, jelenlegi vezetőedzője, Xavi is.

7-es mez

A 7-es mez a szélsőké és az árnyékékeké, bár van néhány példa legendás középcsatárokra, akik ezt a számot viselték.

A Manchester Unitednél mindig is különleges nevek szerepeltek hetesben, elég ha csak Eric Cantona, David Beckham, vagy Cristiano Ronaldo nevét említjük.

Ronaldo ráadásul a saját márkáját is ráépítette a 7-esre, ami a Real Madridhoz és a Juventushoz is elkísérte. CR7 2009-ben igazolt a Királyi Gárdához, akkor egy szezonon keresztül a 11-es mezben játszott, ugyanis a legendás 7-es akkor Raúl volt.

Kenny Dalglish, Luis Figo és George Best szintén ikonikus hetesek voltak.

8-as mez

Nem olyan ikonikus, mint a 7-es, a 9-es vagy a 10-es, de ennek ellenére súlya van. Általában gólerős középpályások hordják, akik egyúttal gólpasszokkal is kiszolgálják csapattársaikat.

Emellett az úgynevezett box-to-box középpályások is viselik, azaz azok, akik a két tizenhatos között érzik magukat otthonosan, s képesek gyorsan védekezésből támadásra váltani.

A Liverpool korábbi kapitánya, Steven Gerrard is 8-asban futballozott, őt a történelem egyik legjobb angol támadó-középpályásaként emlegetik, sokszor egylapon a Chelsea híres nyolcasával, Frank Lamparddal, de akad példa a Primera División két nagyágyújánál is Andrés Iniesta és Kaká személyében.

9-es mez

Általában középcsatárának adják.

Fernando Torres liverpooli évei során a Premier League egyik legeredményesebb kilencese volt, de Luis Suárez is ezt viselte a Barcelonában, a „Fenomén” Ronaldo a Real Madridban, vagy manapság Karim Benzema és Robert Lewandowski is.

10-es mez

Hagyományosan a csapat játékmestere vagy támadó-középpályása kapja. Ez egy olyan szám, amelyet nem szabad félvállról venni, s amelyet a játékosnak ki kell érdemelnie.

A játékmester jellemzően az a futballista, aki éles látásával, játéktudatával, pontos passzaival, technikai tudásával és képességével, amellyel olvasni tudja a játékot, meghatározza a támadások alapját.

Legendás tízesek közé tartozik Diego Maradona, Lionel Messi, a szebb napokat is megélt Eden Hazard, vagy éppen Johann Cruyff (aki viszont Hollandiában a 14-est viselte), Pelé és Puskás Ferenc is.

11-es mez

Többnyire a balszélsők hordják, mint Ryan Giggs, de Didier Drogba csatárként volt 11-es a Chelsea-ben, Neymar a Santosban és a Barcelonában is ebben játszott, valamint Romário is.