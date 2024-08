Kl-selejtező: Bemutatkozik a Puskás Akadémia

A felcsútiak csütörtökön az örmény Ararat vendégeként kezdenek a labdarúgó Konferencia-liga harmadik fordulójában.

A magyar bajnoki bronzérmes eredetileg a második körben is szerepelt volna, azonban kisorsolt ellenfele, az ukrán Dnyipro-1 időközben csődöt jelentett, így a párharcból mérkőzések nélkül jutott tovább a Puskás Akadémia, mert az UEFA mindkét találkozót 3-0-s eredménnyel a javára ítélte.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Ararat ennél nyilvánvalóan nehezebb feladat elé állítja Hornyák Zsolt tanítványait, de nem csupán azért, mert pályára is kell lépni. Az örmény gárda 2019-ben és 2020-ban is egyetlen párharc megnyerésére volt a főtáblára kerüléstől az Európa-ligában. Ráadásul idén is jól kezdte nemzetközi szereplését, ugyanis a moldovai Zimbru Chisinau együttesét könnyedén búcsúztatta kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel, emellett a bajnokságban is 2-0-s diadallal rajtolt az örmény kupagyőztes.

A Puskás Akadémia szintén jól kezdte az új idényt, Újpesten és hazai pályán a Zalaegerszeg ellen egyaránt 2-1-es sikert aratott, azaz két fordulót követően százszázalékos az OTP Bank Ligában, így önbizalommal felvértezve szeretné kiharcolni története második továbbjutását európai színtéren. A pályán korábban csak a finn Inter Turkut tudta felülmúlni, másik három párharcát elvesztette.

A párharc győztesére az előző két kiírás olasz döntőse, a Fiorentina vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a vesztes pedig búcsúzik.

A - közép-európai idő szerint - 17 órakor kezdődő csütörtöki mérkőzést a Duna élőben közvetíti. A visszavágót egy héttel később rendezik Felcsúton.

Forrás: MTI