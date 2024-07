KL: Gyurcsó Ádám hazatér

Csütörtök este a ciprusi AEK Larnaca a Paksi FC-vel csap össze a Konferencia Liga-selejtezőjében.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Miután a Paks összesítésben 4-2-vel kiesett az Európa-Liga-selejtezőjéből, a román másodosztályban szereplő Hunedoara a Rijekával folytatja, míg a Paks az AEK Larnaca-val néz szembe.

A cikk lejjebb folytatódik

A Gyurcsó Ádámmal felálló ciprusi együttes, ha minden igaz szerda hajnalban érkezik meg Budapestre, ahonnan egyből utaznak tovább Faddra. A 33 éves magyar támadó az NSO-nak adott interjút:

„Nagy titkokat manapság már nem lehet elárulni. A Paks visszavágóját a román együttes ellen együtt néztük, éppen közös csapatvacsoránk volt, és bár mindenki tudta, hogyan alakult az első mérkőzés, és emiatt csoda kellene a továbbjutáshoz, kíváncsian figyeltük a második találkozót. Nagy okosságokat aligha lehet ilyenkor mondani: ez nemzetközi kupamérkőzés, amely soha, sehol, senki ellen sem könnyű, ezt a paksiak is tapasztalhatták az előző körben… A szakmai stáb elemezte az ellenfelet, ilyenkor a mérkőzést megelőző napokban több videózás szerepel a programban” – mondta a hússzoros magyar válogatott szélső, majd arra a kérdésre, hogy mire számítanak, így folytatta:

„Lehetek diplomatikus? Mi csakis magunkra figyelünk. Minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy meg akarjuk nyerni, függetlenül attól, hogy tudjuk, lesz majd visszavágó is. A saját futballunkat akarjuk játszani, igaz, e tekintetben vannak kérdőjelek. Nagyon sokan elmentek, rengeteg új játékos érkezett, az edzői stáb is cserélődött, a spanyol Juan Ferrando vette át az irányítást. Szóval, idő kell, hogy kialakuljon a játékunk, de a legjobb eredményt akarjuk elérni már Pakson is. Eddig edzőmérkőzéseken gyakoroltunk, azokon az eredmény nem volt igazán jó, de ez nem befolyásol nagyon: emlékszem, megesett, hogy minden tesztmérkőzést megnyertünk és beragadtunk a rajtnál, és fordítva: a felkészülés döcögött, a tétmeccseken már jobban ment.”