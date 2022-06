Kiütéses sikert aratott a magyar válogatott Angliában!

1953 után először nyert a magyar labdarúgó válogatott Angliában!

A hagyományoktól eltérően a Wembley helyett Wolverhamptonban lépett pályára az angol válogatott Magyarország ellen. A háromoroszlánosokat a Budapesten elszenvedett vereség miatt alaposan fűthette a bosszúvágy, és ez már a Himnuszok alatt is érződött: a hazai publikum nemcsak kifütyülte a magyar Himnuszt, de Szoboszlaiéknak azt is végig kellett hallgatniuk, hogy kórusban rasszista szemeteknek hívták őket az angol szurkolók.

A mérkőzés úgy is kezdődött, hogy most aztán revansot vesz Anglia: a 6. percben James cikázott el a bal oldalon, a beadására a hosszú oldalon Bowen érkezett, aki fejelni is tudott 5 méterről, szerencsére a labda azonban elakadt Nagy Zsolt testében.

Az első periódusban nyomasztó angol mezőnyfölény alakult ki, az első negyedórában 73 százalékban birtokolta a labdát a hazai csapat. De a 15. percben szabadrúgáshoz jutott a magyar válogatott, a labdát balról Szoboszlai lőtte középre, Stones keresztbe fejelte azt, egészen Sallaihoz, aki egy átvétel után elementáris erővel lőtt a rövid sarokba. Ramsdale csak beleérni tudott (0-1)!

A folytatásban próbálkoztak az angolok, de említésre méltó helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, nem úgy, mint a magyar védelemnek. A 36. percben közel került az egyenlítéshez a hazai csapat: Saka adott be a bal oldalról, Orbán rosszul ért bele fejjel, és Dibusz óriási bravúrral ütötte ki a kapuba tartó labdát!

Sokat elárul az angol csapat átütőerejéről, hogy a legtöbbször John Stones próbálkozott bevenni Dibusz kapuját, a középhátvéd kétszer kísérletezett gólszerzéssel az első 45 percben…

A második félidőt is több labdabirtoklással kezdte az angol csapat, de sokáig helyzetet sem tudtak felmutatni. Igaz, a magyar ellentámadások sem voltak sokkal veszélyesebbek. A 70. percben aztán megtört a jég: ekkor a csereként beállt Ádám Martin nagyszerűen tartotta meg a labdát a jobb oldalon, majd remekül indította a bal szélen érkező Sallait, aki átvétel nélkül, kapásból lőtt jobb külsővel Ramsdale lába mellett a hálóba. (0-2).

Alig ocsúdott fel az angol válogatott, már ott is volt a harmadik magyar gól! Nego fejese elakadt egy angol védőben, a kipattanó Ádám Martin elé került, aki lekészítette azt Nagy Zsoltnak, aki védhetetlenül lőtte ki Ramsdale hálóját 17 méterről (0-3)!

Nem sokkal később Stones kapott egy véleményes második sárga lapot, ekkor már látszott, hogy hihetetlen bravúrt ér el Magyarország Angliában. A válogatott teljesítményére Gazdag Dániel tette fel a pontot, tökéletes labdát kapott a középpályáról, majd a kifutó Ramsdale fölött átemelte a labdát, így be is állította a végeredményt: 0-4-ra győzött Magyarország!

A hatalmas sikert követően 1 pontra került a magyar labdarúgó válogatott attól, hogy ismét kivívja a jogát a Nemzetek Ligája A csoportjában!

