Kiütéses győzelem: a magyar válogatott nyolcat számolt a románokra!

A találkozó érdekessége az volt, hogy a magyarok éppen a románok elleni pótselejtezőn vívták ki a részvételüket a kontinensviadalra.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a helyosztón a magyarok diktálták a tempót, akik így Pál Patrik és a csapatkapitány Rábl János góljával 2-0-ra elhúztak, azonban a rivális a szünetig egyenlített. Térfélcserét követően Rutai Balázs találatára még érkezett válasz, ezután Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is eredményes volt, innen pedig már nem volt visszaút a rivális számára.

A hajrában gyors gólváltásokkal alakult ki a 8-5-ös végeredmény, magyar részről Suscsák és Rafinha talált még be. A magyar csapat a csoportkörben 4-1-re kikapott a házigazda a szlovénoktól, majd 4-3-ra legyőzte a japán együttest.

A magyar válogatott január 8. és 18. között Telkiben edz majd, és a franciákkal egy, a szerbekkel két felkészülési mérkőzést játszik.

„Jó meccset játszottunk, amelyen kulcsfontosságú volt, hogy a fordulópontokból jól jöttünk ki – értékelt a meccs után az mlsz.hu-nak Sergio Mullor szövetségi kapitány. – Ha ezeken a pontokon nem lett volna megfelelő a hozzáállásunk, akár ki is kaphattunk volna, de a csapat jól reagált minden helyzetre, aminek külön örülök, mert azt mutatja, hogy a játékosok hisznek magukban és az elvégzett munkában. Összességében elégedett vagyok a tornán nyújtott teljesítménnyel, a szlovénok ellen még csak az első félidőben játszottunk nagyon jól, Japán ellen viszont már végig kitűnően teljesítettünk, és végül a mai mérkőzéssel is elégedett voltam, így pozitívan összegezhetjük a torna tapasztalatait.”

Az Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között rendezik meg Rigában, Kaunasban és Ljubljanában. A magyar együttes Szlovéniában játssza csoportmérkőzéseit, január 24-én a lengyelekkel, 27-én a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugálokkal, majd 29-én a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokkal csap össze. A négy csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe. Ez lesz a 13. kontinenstorna és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

Eredmény, az 5. helyért:

Magyarország-Románia 8-5 (2-2)

a magyar gólszerzők: Pál (5.), Rábl (13.), Rutai (21.), Suscsák (24., 31.), Vatamaniuc-Bartha (26.), Rafinha (27., 32.)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.