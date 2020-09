Kiütéssel rajtolt a címvédő

A visszatért három hónapos nyári szünetéből, és már az első forduló nagyszerű párharcokat tartogatott a nézők számára.

A fordulót a címvédő és a Schalke küzdelme nyitotta. Mondhatjuk, hogy a bajorok ott folytatták, ahol tavaly abbahagyták, nem hagytak teret ellenfelüknek, és kiütéses, 8-0-as győzelmet arattak. Bemutatkozott az új támadótrió, ami első meccsén rendkívül hatékony munkát mutatott fel. Soha rosszabb szezonnyitót! Bayern - Schalke : 8-0

Szombaton a Stuttgart - Freiburg találkozóval, ahol a vendégek villámrajtot vettek, és a 47. percben hárommal vezettek, a hazai csapat innen már csak szépíteni tudott. Pályára lépett Sallai Roland is, aki a győzelemből kivette a maga részét, egy góllal, és egy gólpasszal járult hozzá a 3 pont megszerzéséhez. Stuttgart - Freiburg : 2-3

Több csapat

A Frankfurt - Bielefeld párharc eredménye nem úgy alakult, ahogy azt a Majna-partiak képzelték, a frissen feljutó vendégek jól megtréfálták őket. Soukou az 51. percben megszerezte a vezetést, amire csak a legújabb frankfurti szerzemény, André Silva tudott válaszolni. Több gól nem esett, így a csapatoknak kénytelen volt a pontokon osztozkodni. Frankfurt - Armenia Bielefeld : 1-1

A Frankfurttal ellentétben az Augsburg meg tudott birkózni ellenfelével. A 40. percben Rúben Vargas vezetést szerzett, amire Marius Bülter ugyan tudott válaszolni a 75. percben, de a hajrában az Augsburg lőtt még kettőt, így a 3 pont az övéjük lett. Union Berlin - Augsburg : 1-3

A Hertha se szégyenkezhet, hiszen szintén nagyszerű rajtot vettek. Már a félidőben kettővel vezettek a Werder Bremen ellen, amit a második félidőben további kettő góllal bővítettek. A Brémának csak annyi kegyelmet adtak, hogy szépíthessenek. Werder - Hertha : 1-4

A Köln- mérkőzést valószínűleg Andrej Kramaric sose felejti el, hiszen egy mesterhármas kinek lenne felejtős? Talán Cristiano Ronaldonak, vagy Lionel Messinek, esetleg Robert Lewandowskinak. Hamar elkezdte a góltermelést, már a 3. percben vezetést szerzett a Hoffenheimnek. Azonban a Köln sem volt rest, és kétszer is kiegyenlített. "Bár ne lett volt az a fránya hosszabbítás.", gondolták magukban, mivel Kramaric ekkor döntötte el a mérkőzést csapata javára. Köln - Hoffenheim : 2-3

A Dortmund szeret bizalmat szavazni az ifjaknak, ezúttal is így tettek. A hála nem maradt el, hiszen az új szerzemény, a 17 éves Giovanni Reyna egyet, míg a már 20 éves Erling Haaland kettőt vágott a Gladbachnak. Dortmund - Gladbach : 3-0

A tavaly BL-elődöntős Lipcse is átmentette tavalyi formáját erre az idényre is, és szintén jól kezdték az új szezont. Három góljukra csak egy érkezett válaszul. Gulácsi Péter végigjátszotta szokás szerint a találkozót, Willi Orbán viszont csak a padon üldögélt, pályára nem lépett. A másik oldalon még ennyi se jutott Szalai Ádámnak, aki a keretbe nem került be. Leipzig - Mainz : 3-1

A Leverkusenen meglátszott, hogy még nem volt képes megoldani a Havertz és Volland távozása után kialakult űrt. A csereként beálló Patrick Schick azt mutatta, hogy még időre van szüksége a beilleszkedéshez. Csupán egy gól nélküli döntetlenre futotta a Wolfsburg ellen. Wolfsburg - Leverkusen : 0-0

Bundesliga 2. forduló menetrend:

–Eintracht Frankfurt (Péntek 20.30, Tv: Sport1)

Augsburg– (Szombat 15.30)

Bielefeld–1. FC Köln (Szombat 15.30)

Leverkusen– (Szombat 15.30, Tv: Sport2)

Mainz–VfB Stuttgart (Szombat 15.30)

Mönchengladbach–Union Berlin (Szombat 15.30)

Schalke–Werder Bremen (Szombat 18.30, Tv: Sport2)

Hoffenheim–Bayern München (Vasárnap 15.30, Tv: Sport2)

Freiburg–Wolfsburg (Vasárnap 18.00, Tv: Sport2)