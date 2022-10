Kitűzték az árcédulát, ennyiért eladó a Manchester United!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az elmúlt időszakban a Manchester United kevés sikernek örülhetett, folyamatosak az edzőváltások, most Erik ten Hagtól várták a megváltást, azonban jelenleg úgy tűnik nem sikerül kimászni a gödörből. A szurkolóknál emiatt kezd betelni a pohár a csapat tulajdonosaival, a Glazer családdal szemben, amelynek többször is hangot adtak. Emiatt a sajtóban számtalan befektetőt szóbahoztak már a klubbal, de a mai napig nem került sor az eladásra. Legutóbb Sir Jim Ratcliffe, az Ineos vegyipari csoport, valamint a francia élvonalban szereplő OGC Nice tualjdonosa mutatott komoly érdeklődést, azonban az elmúlt időszakban ő is visszlépett. A tárgyalásokról most az üzletember is beszélt.

"A csapatot hat gyerek birtokolja, akik nem szeretnék azt eladni. Joellel és Avrammal találkoztam, akik nagyon kedvesek, és ténylegesen úriemberek" - mondta a Financial Times Live konferencián Ratcliffe. Hozzátette, ha a nyáron eladó lett volna a MU, akkor biztosan megvásárolta volna, hiszen a Chelsea-vel nem jött össze, de a manchesteri gárda még mindig úgy hiszi, hogy összejöhet számára.

Simon Jordan, angol üzletember is reagált a Ratcliffe által elmondottakra, hiszen elmondta úgy gondolja, a fő ok, amiért az Ineos tulajdonosa kiszállt az üzletből, hogy Glazerék 7 milliárd fontot kérnek a klubért, amit nem tud kifizetni. "Nehezen tudom elhinni amit mond" - mondta Jordan. "Nem szeretném ezzel megsérteni, hiszen nagymenő a gazdasági életben, de nem hiszem el, hogyha ezt az összeget ki tudja fizetni, akkor egy ekkora klubért ezt nem teszi meg, és veszi meg Glazeréktől. Az pedig egyértelmű, hogy ők nem egy olyan áron fogják eladni, ami a vevőnek felel meg, hanem olyanon ami nekik."

Az üzletember arról is beszélt, hogy szerinte is reálisen 4-5 milliárd fontot érhet a Manchester United, azonban a Chelsea körül kialakult helyzet befolyásolta a piacot, emiatt nem elrettentő a Glazeréktől kért összeg. "Nem hiszem, hogy bolond volt, hogy nem fizetett ki6-7 milliárd fontot a klubért, hiszen benne van a futballban. Abban is biztos vagyok, hogyha Ratcliffe meg akarja venni a klubot, akkor meg fogja tenni, hiszen a Manchester United eladó, minden eladó, csak nem biztos, hogy az ár is tetszetős."

