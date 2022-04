Kiszivárgott, mennyit fizetne a Manchester City Haalandért

A Manchester City és a Real Madrid ádáz küzdelmet folytat Erling Haaland játékjogáért. A fiatal tehetség meglehetősen alacsonynak számító, 62.6 millió fontos kivásárlási díj mellett már klubot válthat, egy esetleges átigazolás viszont jóval többe kerülne bármelyik csapatnak.

A 90min.com szerint kiszivárogtak a Manchester City ajánlatának részletei, amely nemcsak a 62.6 millió fontos átigazolási díjat tartalmazza, hanem az angol csapat különböző bónuszok formájában még további 58.5 milliót utalna át a Borussia Dortmundnak. A játékos pedig évi 25 millió angol fontot keresne új állomáshelyén szezononként, ami heti 500 ezer fontos fizetést jelent, így a teljes üzlet már 245 milli fontba kerülne öt éves megállapodás esetén.

Haaland kegyeiért versenyt fut a Real Madrid is, amely idén még Mbappé leigazolását tekinti prioritásnak, de a következő szezontól szívesen látná soraiban a norvég támadót is. Ugyanakkor a Bayern München is bejelentkezett a licitháborúba, miután egyre nagyobb esély van arra, hogy Robert Lewandowski a Barcelonában folytatja a pályafutását.

