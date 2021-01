Kiszivárgott egy fotó az Inter új logójáról

Mint ismert, az Internazionale teljesen új arcolatot szeretne a klubnak: új logó, új főszponzor és minden bizonnyal 2026-tól új stadion. A logóról most kiszivárogott egy fotó, amely jó eséllyel a kövektező szezontól már hivatalos is lesz.

How we feelin about the new Inter logo + name change ⁉️ pic.twitter.com/2IHJSmSwVw