Kisvárdán is nyert a Paks

A hazaiak büntetőt is hibáztak.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A kiesőhelyen álló Kisvárda hazai pályán 1-0-ra kikapott a listavezető Paksi FC-től a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Az első negyedórában a Paksnak volt egy helyzete, Windecker fejelt szépen, ettől eltekintve azonban nem igazán forogtak veszélyben a kapuk, bár mindkét csapat többször eljutott ellenfele 16-osáig. A következő 15 percben is a paksiak előtt adódott nagy helyzet, megint Windecker járt közel a gólszerzéshez, de a hazai kapus reflexmozdulattal hárított. Éppen eltelt fél óra, amikor tizenegyeshez jutott a vendég csapat, mert Matic elrúgta Tóth Barna támaszkodó lábát. A büntetőt Mezei magabiztosan hajtotta végre: a kapu bal oldalába lőtt. Az első komoly hazai gólszerzési lehetőségre csaknem negyven percet kellett várni.

A második félidőre három helyen változtatott a hazai csapat összeállításán Feczkó Tamás vezetőedző. Mindjárt a játékrész elején mindkét csapat nagy gólhelyzetbe került, majd az 57. percben a Kisvárda 11-eshez jutott, mert Szappanos egy jobb oldalról elvégzett szabadrúgásnál durván jött ki a kapujából, két hazai játékost is letarolt. A büntetőt Mesanovic végezte el a 60. percben, Szappanos azonban balra vetődve védett és az ismétlésnél is a helyén volt. A második félidő közepe előtt megtörtént mind az öt hazai csere, és ez meg is látszott a teljesítményen, a Kisvárda aktívabban futballozott, mint az első félidőben. A hajrá előtt kapuscserére kényszerült a Paks, a kifutó Szappanos ütközött felugorva Mesanoviccsal, a talajra érkezésnél pedig megbicsaklott a térde. Nagyon nyomott a végén a Kisvárda, kapufáig is eljutott, de nem tudott egyenlíteni.