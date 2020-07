Kisvárda: Supka Attila az új vezetőedző

Supka Attilát nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő vezetőedzőjévé.

A soproni születésű szakember Bódog Tamás helyét veszi át a kispadon, aki a múlt héten vállalta el a Budapest irányítását.

A klub honlapjának szerdai híre szerint Supka Attila bemutatására később kerül sor, de a tréner már megkezdte a csapat keretének feltérképezését és a korábbi mérkőzések elemzését. Hamarosan megérkezik Kisvárdára, és együttesével jövő kedden kezdi meg a felkészülést a 2020/21-es szezonra, amely a kisvárdaiak harmadik idénye lesz az élvonalban.

Több csapat

Supka Attila eddigi legnagyobb edzői sikereit Debrecenben érte el, ahol 2005-ben és 2006-ban is bajnoki címet ünnepelhetett, illetve a Szuperkupát is elhódította. A hajdúsági csapat mellett dolgozott többek között a Honvéd és a Zalaegerszeg vezetőedzőjeként is.

Révész Attila, a klub sportigazgatója az M1 aktuális csatornának elárulta, hogy Bódog Tamás távozása után először spanyol-portugál vonalon indultak el és volt is olyan portugál jelölt, akivel előrehaladott tárgyalásokat folytattak, de végül olyan véleménykülönbségek merültek fel, amelyek meghiúsították a megállapodást.

A cikk lejjebb folytatódik

A sportigazgató emlékeztetett rá, Supka Attila korábban a Debrecennél és a Honvédnál is komoly sikereket ért el, majd hozzátette, kompromisszumkész, együttműködő edző, aki megértette a klub elvárásait. Ezen felül George Hemingway, a Honvéd korábbi tulajdonosa is biztosította őt arról, hogy a szakember megbízható, és - ami a Kisvárda számára nagyon fontos - az utánpótláskorú játékosokra is figyel, adott esetben a képzésükben is segít.

Attila nemcsak a vezetőedzői szerepet vállalja, hanem a klubunk teljes működésében részt fog venni" - jegyezte meg Révész Attila, aki arról is beszélt, hogy a következő szezonban is szeretnének előrelépni, a csapattal szemben elvárás, hogy a bennmaradást korábban biztosítsa be, mint az elmúlt két esztendőben.

A Kisvárda a legutóbbi szezonban a nyolcadik helyen végzett.