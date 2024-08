Kisvárda: Révész Attila szavainak máris megvan a szemmel jól látható következménye

Száműzetés!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az NB II-ben szereplő Kisvárda a hivatalos honlapján tudatta augusztus 28-án, hogy a klub az NB III-as csapatához vezényelte Bernardo Maticot, aki emellett engedélyt kapott rá, hogy tárgyaljon más együttesekkel, s szabadon távozhat.

A cikk lejjebb folytatódik

Nem is olyan rég beszélt arról a szabolcsi sportigazgató (mi is megírtuk), hogy szándékosan edzőt buktatnak egyesek a klubnál, most pedig ő lépett egy merészet. Elejét veszi a dolgoknak úgy tűnik, Révész Attila.

Matic egyébiránt 2024 januárjában került a Kisvárdához, összesen 19 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 2 gólt szerzett, és egy gólpasszt jegyzett.