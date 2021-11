Kisvárda: Huszti és Mutu is opció

Révész Attila a DIGI Sport reggeli műsorában beszélt Janeiro távozásáról, és a lehetséges utódról is. „Adtam egy ilyen edzőnek egy lehetőséget, akiben talán én láttam egyedüliként lehetőséget, mindenki más távol akart tőle tartani, mégis bíztam benne – mondhatnám, hogy elárult – De üzleti szemmel kell nézni, hogy a klubunk jól járt, a későbbi tevékenysége már nem hozott volna ekkora hasznot. Nem lehetnek úrrá rajtam az érzelmek, most újra olyan edzőt keresünk, aki a szenvedéllyel teli stílusunkat képviseli.”

„Magyar fiatalokban is gondolkodunk. Beszéltem Huszti Szabolccsal. Nincs pro licence, és ez egy picit faramuci helyzet, de meg lehet oldani. Az ő szenvedélyessége és külföldi tapasztalata, illetve a jövőbe vetett lehetőség, hogy belőle is jó edző legyen – elképzelhető, hogy meg tudná oldani. Tímár Krisztiánt élesen figyeljük, az összes U19-es válogatott meccset néztük, elemeztük. De vannak külföldi jelöltek is: Michael Borisszal többször beszéltem, a héten valószínűleg személyes egyeztetésre is sor kerül vele, ugyanakkor a hétvégén valószínűleg Adrian Mutuval is találkozni fogok.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Aranylabda legnagyobb esélyese Robert Lewandowski, a lengyel támadó végső győzelme 1.70-szeres pénzt fizet.