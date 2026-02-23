A kétszeres válogatott támadó a mérkőzés 68. percében egyedül tört kapura, de a hazaiak kapusa a tizenhatoson kívül, felugorva elütötte. A piros lapot követően a magyar játékost percekig ápolták a pályán, végül mentő szállította kórházba.

Magyar sajtóhírek szerint az orvosok Kiss Tamást arccsonttöréssel diagnosztizálták.

A mérkőzés gól nélküli döntetlennel fejeződött be, az Anorthoszisz 23 forduló után a tizedik helyen áll a 14 csapatos ciprusi élvonalban.

Videó az esetről, erős idegzetűeknek (1:52-től):





