Goal.com
Live
Kiss TamásMarcin Golba / NurPhoto
C. Kovács Attila

18+! Csak erős idegzetűeknek: arccsonttörést szenvedett a magyar válogatott játékos

A ciprusi Anorthoszisz magyar légiósa, Kiss Tamás arccsonttörést szenvedett a Pafosz elleni idegenbeli bajnokin a hétvégén. Mutatjuk a sokkoló részleteket.

A kétszeres válogatott támadó a mérkőzés 68. percében egyedül tört kapura, de a hazaiak kapusa a tizenhatoson kívül, felugorva elütötte. A piros lapot követően a magyar játékost percekig ápolták a pályán, végül mentő szállította kórházba. 

Magyar sajtóhírek szerint az orvosok Kiss Tamást arccsonttöréssel diagnosztizálták.

A mérkőzés gól nélküli döntetlennel fejeződött be, az Anorthoszisz 23 forduló után a tizedik helyen áll a 14 csapatos ciprusi élvonalban.

Videó az esetről, erős idegzetűeknek (1:52-től):


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0