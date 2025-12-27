Kispadot kaphat a Chelsea legendája

John Terry neve is felmerült az Oxford United kispadjára, miután a klub két nappal karácsony előtt menesztette Gary Rowettet. Az angol másodosztályban szereplő csapat az utolsó tíz bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, ez a gyenge sorozat pedig végül Rowett állásába került, alig egy évvel a kinevezése után.

Az 51 éves szakember tavaly decemberben vette át az Oxford irányítását Des Buckinghamtől, akkor mindössze egy pont választotta el a csapatot a kiesőzónától. Rowett végül benntartotta az együttest a Championshipben, és a klub a 17. helyen zárta az előző idényt, így sorozatban második szezonját kezdhette meg a másodosztályban.

A most futó szezon azonban gyengén alakult: az Oxford az első 22 bajnokijából csak négyet tudott megnyerni, és a Charlton elleni vereség közvetlenül karácsony előtt megpecsételte Rowett sorsát.

„Gary rendkívül nehéz időszakban csatlakozott hozzánk, és óriási elismerés illeti a munkájáért és vezetői kvalitásaiért, amelyekkel sikerült megőriznünk a Championship-tagságunkat az előző szezonban” – nyilatkozta Grant Ferguson klubelnök a klub hivatalos honlapján.

„Ugyanakkor a csalódást keltő eredménysorozat miatt a klub érdekében meg kellett hoznunk ezt a nehéz döntést. A vezetőség nevében szeretném megköszönni Gary és Mark munkáját, és minden jót kívánni nekik a jövőre nézve.”

Az átmeneti időszakban Craig Short vette át a csapat irányítását, és a Boxing Dayen rögtön győzelemre vezette az Oxfordot a Southampton ellen.

Most a figyelem a végleges utód kiválasztására irányul, és a hírek szerint John Terry komoly jelölt lehet a posztra. A Chelsea legendás védője régóta szeretne vezetőedzőként bizonyítani, korábban Dean Smith segítőjeként dolgozott az Aston Villánál.

Terry rövid ideig a Leicester City szakmai stábjának is tagja volt Smith mellett, majd 2023-ban visszatért a Chelsea-hez, ahol az akadémián dolgozott. A 45 éves szakember legutóbb a Baller League-ben irányította a 26ers csapatát, ám célja továbbra is az, hogy egy profi klub vezetőedzője legyen.

Nem először merül fel Terry neve Oxfordban: a klub már 2023 novemberében is meghallgatta őt amikor vezetőedzőt keresett, mielőtt végül Des Buckingham mellett döntöttek. Buckingham gyorsan a szurkolók kedvencévé vált, miután tavaly a rájátszásban, a Wembley-ben aratott Bolton elleni győzelemmel feljuttatta a csapatot a Championshipbe.

A mindössze 40 éves szakembert tavaly decemberben menesztették. Ennek ellenére az Oxford vezetősége továbbra is figyelemmel kísérte John Terry pályafutását, és könnyen lehet, hogy most ismét megpróbálják leigazolni az angol futballikont a kispadra.

