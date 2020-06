Kisiklás előtt a DVSC?

Ha most fogadni kellene arra, hogy melyik csapat esik ki az -ből a Kaposvár mellett, akkor a Debrecenre tennének a legtöbben. Az egykor szebb napokat is megélt Loki hét bajnoki cím és hat -győzelem után komoly veszélyben van. Nyilván pontban egyelőre jobban áll, mint az üldözői a és az Újpest, de ennek ellenére, akár már ma is kieső helyre kerülhet a DVSC.

Összetett okai vannak annak, hogy miért került bajba a 2000-es évek elejének kiemelkedő csapata. Először is kissé megroggyant a gazdasági háttér, hiszen Szima Gábor tulajdonos a szerencsejáték üzletágban volt érdekelt és sikeres, ám ennek működését átalakította az állam, így aztán már franciaországi targoncások leigazolására sem futja, persze az anyagmozgatásban járatos Adamo Coulibalynak most is nagyon örülnének Debrecenben. Nemhogy az egykori csatárhoz fogható labdarúgója nincs a klubnak, hanem a pénteki összeállításban a 35 éves Tőzsér Dánielen és az egyaránt 29 esztendős Bódi Ádámon, valamint Ferenczi Jánoson kívül nem volt komolyabban jegyzett labdarúgó. Látszik: a meghatározó játékosok idősek, Tőzsér a szezon végén vissza is vonul.

Persze ezzel a csapattal még nem kellene éppen kiesni, de ehhez kellene egy edző. Vitelki Zoltánnal kicsit úgy jártak Debrecenben, mint aki azt hiszi, hogy… aztán kiderül, hogy dehogy… A szakember első meccsén mindjárt jól elverte a csapat az Újpestet (4–0), majd következett két iksz és egy siker Diósgyőrben. Az azóta lejátszott hét bajnokin viszont csak egy győzelemre és egy döntetlenre futotta a csapat erejéből. Érdekességként jegyezzük meg – és ez csak egyharmadban Vitelki felelőssége –, hogy a DVSC mindössze egy pontot szerzett a tökutolsó Kaposvár ellen, korábban 4–1-re és 1–0-ra nyert a Rákóczi, ami óriási luxus, hiszen a kiesés elleni küzdelemben szintén érintett ZTE kilenc pontot húzott be a sereghajtóval szemben.

Hogy a problémák gyökere a gazdasági visszafogottság mellett a kispadon van az abból is kiderül, hogy ha megnézzük a tavalyi tabellát és a keretet. A csapat nem volt sokkal erősebb, ellenben Herczeg Andrással harmadik volt a csapat. A kérdés az, hogy ha váltás lesz – márpedig… –, akkor ki kerül a kispadra. A szurkolók által imádott Sándor Tamásnak komoly sansza van, hiszen őt tényleg mindenki elfogadja a városban és talán tudna új impulzust adni a csapatnak. Edzőként nincs túl sok tapasztalata, hiszen pályaedző volt a Lokinál, vezetőedző Sényőn, de ez az ő esetében nem számít, hiszen ikon, aki ráadásul érti a futballt és segíteni tud a bajban. Rajta kívül azt se felejtsük el, hogy Kondás Elemér is szabad. Vele ugye 2012-ben veretlenül lett bajnok a DVSC, most az is elég lenne a sikerhez, ha csak hat meccset hozna le nagyobb baj nélkül.

Debreceni VSC–Kaposvári Rákóczi FC 1–1 (1–0)

, 2400 néző. Vezette: Farkas Á.

DVSC: Nagy S. – Habovda, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi (Csősz, 46.) – Haris (Kusnyír, 13.), Tőzsér – Kundrák (Szécsi, 56.), Bódi, Szabó B. (Varga K., 55.) – Garba (Adeniji, 84.)

Kaposvár: Pogacsics – Vacthler (Nagy J., 67.), Ur, Szabó A., Hadaró (Fodor, 80.) – Nagy T. (Csiki, 67.) - Palic (Balázs, 59.), Szakály, Trebotic, Nagy R. (Borbély, 80.) – Ádám

Gólszerzők: Szabó B. (6.), illetve Borbély (87.)

Sárga lap: Kinyik (17.), Kundrák (22.), Bódi (72.), illetve Ur (16.), Nagy R. (72.), Pogacsics (94.)

