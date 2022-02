Kis esti kispesti fellépés Mezőkövesden

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az NB1 21. fordulója a Mezőkövesd és a Honvéd összecsapásával kezdődik péntek este 20 órakor.

Összességében a Mezőkövesdnek jól megy a kispestiek ellen mostanában, hiszen legutóbbi négy egymás elleni mérkőzésükből kettőt megnyertek, a többi pedig döntetlenre végződött.

Edzőváltása óta azonban a Honvéd kezd felszállóágba kerülni, legutóbb 3–1-re győzte le a MOL Fehérvárt úgy, hogy a második félidő elején még hátrányban volt, majd mégis három góllal tudott felelni rá. Emellett a kupában is tovább menetelhet Nebojsa Vignjevics csapata.

A Mezőkövesd edzője, Supka Attila is úgy látja, Vignjevics érkezése kifejezetten jót tett a Honvédnak, nehéz mérkőzésre számít ellenük, de úgy érzi, kellő fegyelmezettséggel és koncentrációval otthon tudják tartani a három pontot.

Természetesen a Honvéd is győzelemre hajt, ha pénteken megszerzik idegenben a három pontot, utolérik a tabellán a Mezőkövesdet és a Zalaegerszeget is. Emellet akár királyi debütálója is lehet a csapatnak Mohammed Kadiri személyében. Az egyik ghánai király fia a Dinamo Kijevtől érkezett kölcsönbe, az idény végéig biztosan a Honvédot fogja erősíteni a védekező középpályás.

