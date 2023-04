Kirúgott szakemberét hozta vissza a kétségbeesett Chelsea tulaj

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az igen nehéz helyzetben lévő Chelsea már mindent megtesz azért, hogy jövőre is a legmagasabb szinten futballozzon.

A Chelsea tulajdonosa, Todd Boehly több szakembert is kirúgott már a kispadról, Thomas Tuchel után Graham Pottert is menesztette, ám szeptemberben a klubnál már hat éve tevékenykedő Jose Calvarro fizioterapeutának is szabad utat adott.

Most a játékosok és Frank Lampard ideiglenes vezetőedző kérésére visszahozták az azóta olasz másodosztályban lévő Comonál tevékenykedő szakembert. A keret tagjai úgy vélik a Kékek sérüléshulláma Calvarro menesztésével is összefügg, így jó tartják visszahozni a klubhoz.

De mivel a 43 éves játékost már a feltörekvő comói klubhoz szerződött, a Chelsea csak heti egy napon tudja őt dolgoztatni tanácsadói munkakörben. Calvarro minden vasárnap fog Londonba repülni.

Egyetlen pozitívum lehet a Chelsea szurkolóknak erre a hétre, hogy szóban már megegyeztek új vezetőedzőjükkel, sajtóhírek szerint Mauricio Pochettino lesz a befutó.

Forrás: Mirror

